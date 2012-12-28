В Грязях горел «Лазертаг»

Никто не пострадал.

Днём 10 октября в Грязях на улице Гагарина горел лагертаг-клуб. В здании выгорела бытовая комната. Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь пожара состсвила 24 квадратных метра. Клуб тушили четыре пожарных отделения. Никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.Поздно вечером 11 октября в Задонске на улице Карла Маркса, 107 сгорел автомобиль «ВАЗ-2110».В тот же вечер в Липецке в доме № 28/5 по улице Терешковой горел почтовый ящик — на происшествие выезжали несколько пожарных отделений, но пламя потушили ещё до их прибытия.Днём 11 октября на первой линии СНТ «Кооператор» в Липецке сгорел деревянный садовый домик площадью 30 квадратных метров.Ночью 11 октября сгорела кровля здания площадью 120 квадратных метров в селе Пушкино Добринского округа. Той же ночью горела деревянная терраса в селе Новоникольское Данковского округа.Несколько раз за выходные горели мусор и сухая трава. Так, с 9 на 10 октября в сёлах Воробьевка и Елец-Лозовка Хлевенского округа горела сухая трава на площади 0,8 гектара. Серьезный пал тушили семь пожарных отделений, работники лесопожарного центра, использовались трактор агрокомплекса и поливомоечная машина.