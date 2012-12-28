Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +24
Погода в Липецке
Липчане хотят тепла!
Общество
Из кафе украли ноутбук, три музыкальных колонки и провода
Происшествия
Отопительный сезон начнется в Липецке 14 октября
Общество
Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Спорт
Пара юных самокатчиков попала под машину: госпитализирована 15-летняя девушка
Происшествия
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Здоровье
Сразу три дома капитально обновляют на улице Опытной в Липецке
Общество
Мичуринский грибник так увлёкся, что дошёл лесом до добровской Преображеновки
Происшествия
Читать все
Одна из директоров «Грязинского пищекомбината» отправилась в колонию на четыре года
Происшествия
Напавшие на водителя рейсового автобуса дебоширы получили по полтора года условного срока
Происшествия
Мичуринский грибник так увлёкся, что дошёл лесом до добровской Преображеновки
Происшествия
В Грязях горел «Лазертаг»
Происшествия
72-летняя липчанка отправила на «безопасный счёт» больше миллиона рублей
Происшествия
Отопительный сезон начнется в Липецке 14 октября
Общество
Пара юных самокатчиков попала под машину: госпитализирована 15-летняя девушка
Происшествия
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Здоровье
Липчане хотят тепла!
Общество
Из кафе украли ноутбук, три музыкальных колонки и провода
Происшествия
Читать все
Происшествия
419
сегодня, 12:07

В Грязях горел «Лазертаг»

Никто не пострадал.

Днём 10 октября в Грязях на улице Гагарина горел лагертаг-клуб. В здании выгорела бытовая комната. Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь пожара состсвила 24 квадратных метра. Клуб тушили четыре пожарных отделения. Никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Поздно вечером 11 октября в Задонске на улице Карла Маркса, 107 сгорел автомобиль «ВАЗ-2110».

В тот же вечер в Липецке в доме № 28/5 по улице Терешковой горел почтовый ящик — на происшествие выезжали несколько пожарных отделений, но пламя потушили ещё до их прибытия.

Днём 11 октября на первой линии СНТ «Кооператор» в Липецке сгорел деревянный садовый домик площадью 30 квадратных метров.

Ночью 11 октября сгорела кровля здания площадью 120 квадратных метров в селе Пушкино Добринского округа. Той же ночью горела деревянная терраса в селе Новоникольское Данковского округа.

Несколько раз за выходные горели мусор и сухая трава. Так, с 9 на 10 октября в сёлах Воробьевка и Елец-Лозовка Хлевенского округа горела сухая трава на площади 0,8 гектара. Серьезный пал тушили семь пожарных отделений, работники лесопожарного центра, использовались трактор агрокомплекса и поливомоечная машина.
пожар
0
0
0
2
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить