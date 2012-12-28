Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
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Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Происшествия
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сегодня, 12:07
В Грязях горел «Лазертаг»
Никто не пострадал.
Поздно вечером 11 октября в Задонске на улице Карла Маркса, 107 сгорел автомобиль «ВАЗ-2110».
В тот же вечер в Липецке в доме № 28/5 по улице Терешковой горел почтовый ящик — на происшествие выезжали несколько пожарных отделений, но пламя потушили ещё до их прибытия.
Днём 11 октября на первой линии СНТ «Кооператор» в Липецке сгорел деревянный садовый домик площадью 30 квадратных метров.
Ночью 11 октября сгорела кровля здания площадью 120 квадратных метров в селе Пушкино Добринского округа. Той же ночью горела деревянная терраса в селе Новоникольское Данковского округа.
Несколько раз за выходные горели мусор и сухая трава. Так, с 9 на 10 октября в сёлах Воробьевка и Елец-Лозовка Хлевенского округа горела сухая трава на площади 0,8 гектара. Серьезный пал тушили семь пожарных отделений, работники лесопожарного центра, использовались трактор агрокомплекса и поливомоечная машина.
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