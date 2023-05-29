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Из-за несчастного случая с ребенком уволен преподаватель ФОК «Лазурный»
По факту происшествия в бассейне Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело.
«Прокуратурой района внесено преставление в адрес председателя комитета по образованию, в результате рассмотрения которого преподаватель уволен», - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Напомним, что случившееся в бассейне привело к возбуждению уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Его расследует Чаплыгинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области.
Несчастный случай с 12-летним мальчиком произошел 25 апреля во время тренировки секции по плаванию. Ребенок не сумел удержаться на поверхности воды и ушел на дно. Все это происходило, когда в бассейне находились два тренера, медсестра, а рядом с мальчиком плавали другие дети. Перед тем, как мальчика заметили и достали из бассейна, он провел под водой почти две минуты.
Ребенка доставили в районную больницу, а на следующий день — детскую областную. Он находился в крайне тяжелом состоянии, врачи боролись за его жизнь и здоровье 20 дней. 15 мая мальчика выписали.
Светлана
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