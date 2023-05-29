Происшествия

сегодня, 11:38

Из-за несчастного случая с ребенком уволен преподаватель ФОК «Лазурный»

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#бессейн #дети
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Из-за несчастного случая с ребенком уволен преподаватель ФОК «Лазурный»

По факту происшествия в бассейне Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Чаплыгинского района закончила проверку обстоятельств несчастного случая с 12-летним мальчиком во время тренировки в бассейне ФОК «Лазурный». Как сообщает пресс-служба областного прокуратуры, уволен преподаватель, находившийся у бассейна, в то время когда мальчик тонул.

«Прокуратурой района внесено преставление в адрес председателя комитета по образованию, в результате рассмотрения которого преподаватель уволен», - сообщает пресс-служба прокуратуры. 

Напомним, что случившееся в бассейне привело к возбуждению уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Его расследует  Чаплыгинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области.

Несчастный случай с 12-летним мальчиком произошел 25 апреля во время тренировки секции по плаванию. Ребенок не сумел удержаться на поверхности воды и ушел на дно. Все это происходило, когда в бассейне находились два тренера, медсестра, а рядом с мальчиком плавали другие дети. Перед тем, как мальчика заметили и достали из бассейна, он провел под водой почти две минуты.

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Ребенка доставили в районную больницу,  а на следующий день — детскую областную. Он находился в крайне тяжелом состоянии, врачи боролись за его жизнь и здоровье 20 дней. 15 мая мальчика выписали

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#бессейн #дети
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Комментарии (5)

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Светлана

41 минуту назад
Уволен - это не осужден.
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гостья

45 минут назад
липецк, про что вы говорите? какая помощь? мужики у нас сегодня способны только кольца баскетбольные ломать на детских площадках
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липецк

52 минуты назад
все кто был рядом всех под суд все рот розинали мужик прошел рядом и не видел или не хотел видеть
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А лександр

54 минуты назад
А внесено преставление проверок всего персонала задейственным по работе с детьми на предмет наличия навыков ( не умений), именно навыков по спасению и оказанию первой медицинской помощи ?
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Яна

сегодня, 11:45
Дай Бог здоровья мальчику
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