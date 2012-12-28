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Жительнице Тербунов мошенники предложили переоформить договор с энергетической компанией
Происшествия
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сегодня, 13:39
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Жительнице Тербунов мошенники предложили переоформить договор с энергетической компанией
В результате она лишилась 100 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина поверила и по указанию мошенников перевела им 100 000 рублей через банкомат. Спустя 20 дней она одумалась и пришла в полицию.
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