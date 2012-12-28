Жительнице Тербунов мошенники предложили переоформить договор с энергетической компанией

В результате она лишилась 100 000 рублей.

26 мая в Тербунах в полицию обратилась женщина, которой мошенники позвонили ещё 6 мая под предлогом переоформления договора с «Энергосбытом».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина поверила и по указанию мошенников перевела им 100 000 рублей через банкомат. Спустя 20 дней она одумалась и пришла в полицию.