Общество
28 минут назад
Из областной детской больницы выписывают мальчика, пережившего клиническую смерть в бассейне
Врачи считают, что достали ребенка с того света.
Сегодня из областной детской больницы выписывают 12-летнего школьника, который едва не утонул в бассейне чаплыгинского ФОК «Лазурный» 25 апреля.
- Случай был очень тяжелым. Можно сказать, врачи достали мальчика с того света. Все вопросы по состоянию его здоровья окончательно не сняты. Подростку предстоит курс реабилитации и последующее лечение, - рассказали GOROD48 в больнице.
Напомним, под водой мальчик провел без малого две минуты. Врачи считают, что он пережил клиническую смерть. Чтобы дать возможность организму восстановиться после длительной гипоксии, реаниматологи областной детской больницы ввели пациента в искусственную кому. То, что произошло потом, врачи склонны считать чудом. Реанимационные меры позволили мальчику достаточно быстро прийти в себя. 2 мая его вывели из медикаментозного сна. А 4 мая перевели в обычную палату.
По факту произошедшего в бассейне региональным управлением Следкома возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
- Случай был очень тяжелым. Можно сказать, врачи достали мальчика с того света. Все вопросы по состоянию его здоровья окончательно не сняты. Подростку предстоит курс реабилитации и последующее лечение, - рассказали GOROD48 в больнице.
Напомним, под водой мальчик провел без малого две минуты. Врачи считают, что он пережил клиническую смерть. Чтобы дать возможность организму восстановиться после длительной гипоксии, реаниматологи областной детской больницы ввели пациента в искусственную кому. То, что произошло потом, врачи склонны считать чудом. Реанимационные меры позволили мальчику достаточно быстро прийти в себя. 2 мая его вывели из медикаментозного сна. А 4 мая перевели в обычную палату.
По факту произошедшего в бассейне региональным управлением Следкома возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
12345