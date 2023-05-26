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Липецкая вечЁрка: платные парковки, историческое здание за рубль и как сдают ЕГЭ

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#вечЁрка #парковки #историческое дание #ЕГЭ
Липецкая вечЁрка: платные парковки, историческое здание за рубль и как сдают ЕГЭ

Сегодня, 26 мая, стали известны подробности организации в Липецке платных парковок, историческое здание в Военном городке (скорее развалины) оценили в рубль, и одиннадцатиклассники сдали первые ЕГЭ.

К осени этого года в Липецке мэрия все же намерена организовать платные парковки на улицах Зегеля, Ленина, Интернациональной, Плеханова, Желябова, Пролетарской, Угловой, Саперной и площади Соборной. Всего 830 парковочных мест. На установку знаков парковки, дорожную разметку и зарплату парковщиков администрация города выделяет 12 миллионов бюджетных рублей.

— Парковки не инструмент зарабатывания на горожанах. Город нуждается в администрировании парковочных мест, для сокращении в центре автотрафика, — пояснил вице-мэр Николай Дергунов.

Николай Дергунов рассказал, что час парковки будет стоить 35 рублей, а первые 15 минут — бесплатно. Если кто-то встал на полчаса, то заплатит пропорционально времени парковки. Будут предусмотрены несколько способов оплаты. При этом за парковку не будет взиматься плата после 20:00, а также в праздничные и выходные дни. Для льготников установят преференции. Парковки будут бесплатными для электромобилей.

А что же делать жильцам домов в зоне будущих парковок? Во все, кто не захочет платить, будут оставлять машины в их дворах. На это вопрос дает ответ «Порядок установки шлагбаумов во дворах многоквартирных домов», который разрабатывает мэрия. В соответствии с документом, часть стоимости шлагбаумов будет оплачена за счет субсидий из городского бюджета. За бюджетный счет также изготовят универсальные ключи-чипы для автомобилей экстренных служб.

— Вот никак не могу понять, это хорошая новость или плохая?! Кому станет комфортно, уютно и радостно, а кому новые расходы, ограничения и проблемы? - задался вопросом Вопрос.

А еще мэрия задумала приватизировать МУП «Липецкпассажиртранс». Предприятие обязаны реорганизовать к 1 января 2025 году по указу президента России. Это, кстати, уже не первая попытка. Первая была предпринята в 2018 году.

Балансовая стоимость МУПа составляет без малого 1,5 млрд рублей, а стоимость его чистых активов — миллиард. Так что куш жирный. В последний раз сопоставимое по капиталу акционерное общество создавали в Липецке в 2004 году — так появился ЛГЭК, который приказал долго жить в прошлом году.

Историческое здание винной монополии в Военном городке муниципалитет собирается продать. Сейчас  здание, а вернее оставшиеся от него стены, оценивается всего в один рубль.



Сегодня на комиссии горсовета по бюджету и муниципальной собственности депутаты включили здание в план приватизации. Раньше оно принадлежало министерству обороны, а после передачи городка муниципалитету досталось мэрии.

Рубль — это остаточная стоимость. Рыночную цену здания еще предстоит определить, после чего его выставят на аукцион. Будущий собственник обязан сохранить фасад, так здание винной монополии — объект культурного наследия. Мэрия хочет продать здание как можно быстрее, так как на его охрану придется тратить 180 тысяч рублей в месяц.

— Охрана 180 т.р в месяц — это как? Охранник либо десятку в месяц получает и всё, — удивился Фауст.

— Когда такое происходит с историческим памятником, это несчастье и неблагополучие всего общества, — заметил Безмасочник.

А в древнем Ельце прокуратура через суд потребовала от мэрии снести все расселенные дома, — развалюхи опасны для окружающих.

Накануне вечером в девятиэтажке на улице Стаханова, 3 взорвался мусоропровод. В нем загорелся мусор и в трубе образовалось избыточное давление. Спасатели эвакуировали трех человек.

У 887 одиннадцатиклассников сегодня был очень нервозный день. Они сдавали первые ЕГЭ — по географии, литературе и химии. Результаты экзаменов будут известны после 13 июня.

— Удачи ребятам! — пожелал Наблюдатель.

— Когда уже этот «ужас» отменят, сколько можно издеваться? — спросил Гость.

— А раньше, сдавали в школе экзамены и в вузе, что легче было? Сейчас один раз сдал и поступай, — ответил Раньше.

В помощь выпускникам и их родителям главный внештатный педиатр управления здравоохранения Липецкой области Анжела Великодченко рассказала о продуктах, которые помогут побороть стресс и сконцентрировать внимание.

На завтра синоптики прогнозируют до +26 градусов и без существенных осадков. Хороших выходных! Кстати, с 1 июня возобнавляется движение пляжного автобуса. Маршрут № 359 как и в прошлом году продлен до Центрального пляжа.  
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#вечЁрка #парковки #историческое дание #ЕГЭ

Комментарии (6)

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ё

23 минуты назад
Может лучше не выделять12 миллионов бюджетных рублей, а сэкономленные средства использовать с большей пользой.
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Animal planet.

54 минуты назад
Черчилль, болтун-находка .... ну и далее по тексту.
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Гость

55 минут назад
Лучше бы дворы жилые посмотрели. Надо расширять проезды. Ни Скорая ни Пожарка не проедет ночью.
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Черчилль

сегодня, 20:44
Весь день в город летят самолёты. Что они доставляют в жемчужину Черноземья?
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Электорат

сегодня, 20:37
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Мимоходом

сегодня, 20:34
Так вот почему убрали парковочные карманы на Зегеля и сделали параллельную парковку, сократив количество парковочных мест, на Плеханова.
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