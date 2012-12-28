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32 минуты назад
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В Липецкой области выросло поголовье свиней

Поголовье коров, напротив, сократилось, коз и овец также стало меньше. 

74,8 миллиарда рублей составил объем производства сельхозпродукции в Липецкой области в январе-июле — на 4,6% меньше (в действующих ценах), чем за тот же период 2025 года, сообщает Липецкстат. 

При том, выросло производство основных продуктов животноводства. Скота и птицы на убой произведено 245,6 тысячи тонн, на 7,5% больше прошлогоднего. Производство молока выросло на 4,7%, до 209,9 тысячи тонн, а производство яиц увеличилось на 4,4%, до 552,3 миллиона яиц. 

Надой молока в сельхозорганизациях (без субъектов малого предпринимательства) составил в январе-июле 6260 килограммов (104,5% к январю-июлю 2025 года), яйценоскость кур-несушек составила 175 штук, год назад — 172 штуки. 

Поголовье крупного рогатого скота на 1 августа в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 112,5 тысячи голов (97,9% к 1 августа 2025 года), в том числе коров — 40,6 тысячи (95,2%); свиней — 768,1 тысячи (101,8%), овец и коз — 61,9 тысячи голов (94,4%).

сельское хозяйство
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Особенно
7 минут назад
Перед светофорами, и балконами. Окурки, пачки, ёмкости от жидкостей.
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срочно
13 минут назад
всех хрюшек в МФЦ за паспортами
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Animal planet.
14 минут назад
Да оно и видно,поголовье свиней в городе увеличивается с каждым днём.
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Задолбали
19 минут назад
Вот ведь загадка природы - поголовье коров сократилось , а производство молока растет? Чем их там кормят? Или чем молоко разбавляют?
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