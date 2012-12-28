Бывший мэр Задонска Владимир Калугин и бывший подполковник спецслужб Максим Салманов осуждены гарнизонным судом
Бывший мэр Задонска Владимир Калугин и бывший подполковник спецслужб Максим Салманов осуждены гарнизонным судом
Экономика
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32 минуты назад
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В Липецкой области выросло поголовье свиней
Поголовье коров, напротив, сократилось, коз и овец также стало меньше.
При том, выросло производство основных продуктов животноводства. Скота и птицы на убой произведено 245,6 тысячи тонн, на 7,5% больше прошлогоднего. Производство молока выросло на 4,7%, до 209,9 тысячи тонн, а производство яиц увеличилось на 4,4%, до 552,3 миллиона яиц.
Надой молока в сельхозорганизациях (без субъектов малого предпринимательства) составил в январе-июле 6260 килограммов (104,5% к январю-июлю 2025 года), яйценоскость кур-несушек составила 175 штук, год назад — 172 штуки.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 августа в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 112,5 тысячи голов (97,9% к 1 августа 2025 года), в том числе коров — 40,6 тысячи (95,2%); свиней — 768,1 тысячи (101,8%), овец и коз — 61,9 тысячи голов (94,4%).
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