Происшествия

17 минут назад

В девятиэтажке на Стаханова разворотило мусоропровод

403
#пожар

Из-за горевшего мусора в трубе образовалось избыточное давление.

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Вечером 25 мая в девятиэтажном доме на улице Стаханова, 3 взорвался мусоропровод. В нем загорелся мусор и в трубе образовалось избыточное давление. 

По данным МЧС, сообщение о пожаре в четвертом подъезде дома поступило спасателям в 19:48. К дому прибыли пять отделений пожарных. Помимо тушения мусора, они эвакуировали трех человек.

403
#пожар

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