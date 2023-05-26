Происшествия
17 минут назад
В девятиэтажке на Стаханова разворотило мусоропровод
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Из-за горевшего мусора в трубе образовалось избыточное давление.
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Вечером 25 мая в девятиэтажном доме на улице Стаханова, 3 взорвался мусоропровод. В нем загорелся мусор и в трубе образовалось избыточное давление.
По данным МЧС, сообщение о пожаре в четвертом подъезде дома поступило спасателям в 19:48. К дому прибыли пять отделений пожарных. Помимо тушения мусора, они эвакуировали трех человек.
По данным МЧС, сообщение о пожаре в четвертом подъезде дома поступило спасателям в 19:48. К дому прибыли пять отделений пожарных. Помимо тушения мусора, они эвакуировали трех человек.
403