Администрацию Ельца обязали до конца года снести аварийные дома

Дома расселены, но не огорожены и представляют опасность.

От администрации Ельца потребовали снести аварийные многоквартирные дома, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу.



В настоящее время дома расселены на основании областной программы, но при этом они не огорожены. Земельные участки были изъяты для муниципальных нужд.



Прокуратура ссылалась, что неисполнение администрацией Ельца требований законодательства может привести к неблагоприятным и тяжким последствиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в результате обрушения аварийных домов.



Суд согласился с этими доводами.



На администрацию Ельца возложена обязанность в срок до 31 декабря 2023 года снести расселённые аварийные многоквартирные дома.