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Детская поликлиника № 1 возвращается в здание на улице Зегеля
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271
37 минут назад
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Детская поликлиника № 1 возвращается в здание на улице Зегеля

Врачи обзванивают родителей своих пациентов с радостной новостью.

Детская поликлиника № 1 наконец-то заработала в своем здании на улице Зегеля. Пациентов уже принимают педиатры, также в здании работает прививочный кабинет. Узкие специалисты вернутся на Зегеля в ближайшее время.

В здании на улице Ленина, 40, где поликлиника работала с 2024 года, до пятницы будет принимать дежурный врач — для тех, кто еще не знает о переезде. При этом информация о возвращении поликлиники распространена в интернете, на объявлениях при входе в здания на Зегеля и Ленина. Кроме того, медики обзванивают родителей своих пациентов, чтобы те знали, куда приводить детей.

Напомним, весной 2024 года начался ремонт взрослой поликлиники № 1 и её врачи переехали в здание на Зегеля, а детские специалисты обосновались в здании на улице Ленина, 40. Ремонт взрослой поликлиники затянулся. 30 апреля взрослая поликлиника частично заработала по прежнему адресу, а после того, как в порядок привели два этажа здания на Зегеля, в него вернулись детские врачи.  Небольшой ремонт двух других этажей еще продолжается.

Капитальный ремонт детской поликлиники запланирован на 2028-29 годы. Здание на улице Ленина, 40 будут использовать для нужд областной детской больницы, рассказали GOROD48 в региональном Минздраве.
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Пенсионерка
12 минут назад
Это очень хорошо. А что с первой поликлиникой? Онв всё так же, частично отремонтирована? Или уже полностью?
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Отлично,
28 минут назад
Главное чтобы не затянулся переезд узких специалистов на прежнее место
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