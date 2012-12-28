Бывший мэр Задонска Владимир Калугин и бывший подполковник спецслужб Максим Салманов осуждены гарнизонным судом
Бывший мэр Задонска Владимир Калугин и бывший подполковник спецслужб Максим Салманов осуждены гарнизонным судом
Общество
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37 минут назад
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Детская поликлиника № 1 возвращается в здание на улице Зегеля
Врачи обзванивают родителей своих пациентов с радостной новостью.
В здании на улице Ленина, 40, где поликлиника работала с 2024 года, до пятницы будет принимать дежурный врач — для тех, кто еще не знает о переезде. При этом информация о возвращении поликлиники распространена в интернете, на объявлениях при входе в здания на Зегеля и Ленина. Кроме того, медики обзванивают родителей своих пациентов, чтобы те знали, куда приводить детей.
Напомним, весной 2024 года начался ремонт взрослой поликлиники № 1 и её врачи переехали в здание на Зегеля, а детские специалисты обосновались в здании на улице Ленина, 40. Ремонт взрослой поликлиники затянулся. 30 апреля взрослая поликлиника частично заработала по прежнему адресу, а после того, как в порядок привели два этажа здания на Зегеля, в него вернулись детские врачи. Небольшой ремонт двух других этажей еще продолжается.
Капитальный ремонт детской поликлиники запланирован на 2028-29 годы. Здание на улице Ленина, 40 будут использовать для нужд областной детской больницы, рассказали GOROD48 в региональном Минздраве.
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