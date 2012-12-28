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45 минут назад

Две табачные фабрики спорят из-за «Беломорканала»

С августа по октябрь 2025 года ОАО «Усмань-табак» выпустило свыше 230 тысяч папирос «Беломорканал». При этом правообладателем товарного знака является АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика».

Директор АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» обратился в Роспотребнадзор: в Липецкой области выявлена табачная продукция с товарным знаком «Беломорканал». При этом производитель — ОАО «Усмань-табак» не имеет разрешения на использование этого товарного знака. Но с августа по октябрь 2025 года усманское предприятие выпустило свыше 230 тысяч папирос «Беломорканал».

Территориальный отдел Роспотребнадзора в свою очередь обратился в Арбитражный суд с заявлением о привлечении ОАО «Усмань-табак» к административной ответственности по части второй статьи 14.10 КоАП РФ «Производство в целях сбыта товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака». Сами папиросы хотят признать контрафактом. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Предварительное судебное заседание назначено на 22 сентября.
арбитражный суд
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