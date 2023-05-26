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40 минут назад

На Центральный пляж Липецка снова пустят автобус

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#автобус #пляж
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На Центральный пляж Липецка снова пустят автобус

На пляж автобусы этого маршрута начнут заезжать уже 1 июня.

С 1 июня на Центральный пляж вновь будут заезжать автобусы маршрута № 359.  Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, в будние дни будут организованы рейсы до Центрального пляжа и обратно со временем отправления от остановки «Улица  Маяковского» в 10:26, 10:52, 13:23, 13:55, 16:26, 16:55, в выходные дни —  в 10:25, 11:06, 13:07, 13:28, 16:10, 16:31.

Напомним, в прошлом году после реконструкции Центрального пляжа к нему впервые пустили автобусы. Они ездили на пляж с середины июля и почти до конца года.
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#автобус #пляж
4

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