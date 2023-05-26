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сегодня, 10:00

Врач рассказала о продуктах, которые помогут сконцентрировать внимание и побороть стресс во время ЕГЭ

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#питанип #ЕГЭ
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Врач рассказала о продуктах, которые помогут сконцентрировать внимание и побороть стресс во время ЕГЭ

Сегодня первый ЕГЭ: школьники сдают географию, литературу и химию. Подготовка к экзамену предполагает не только учебу, но и правильное питание. Правда, начинать следить за едой надо как минимум за две недели до экзаменов.

GOROD48 поговорил о правильном питании в дни сдачи экзаменов с главным внештатным педиатром управления здравоохранения Липецкой области Анжелой Великодченко.

— Во время подготовки к экзаменам необходимо питаться не реже четырех враз в день. Порции должны удалять голод, но не пересыщать ребенка. В рацион необходимо добавить морскую рыбу и стручковую фасоль — в них содержится цинк, который улучшает память. Также необходимы богатые железом сухофрукты, зеленые овощи и обезжиренное мясо. Эти продукты повышают концентрацию внимания. Витамин С содержится в цитрусовых, белокочанной капусте и томатах — эти продукты помогут побороть стресс. А кальций, которым богаты молочные продукты, обеспечит нормальное функционирование нервной системы.

— Что взять для перекуса во время экзамена?

— Свежие фрукты или сухофрукты, можно взять бутерброд с сыром, несоленые орехи, йогурт, свежеприготовленный молочный коктейль, маленькие кусочки черного шоколада.

— А какие продукты вредны во время экзаменов?

— Не следует увлекаться сахаром, конфетами, печеньями, другими продуктами с высоким содержанием простых углеводов, так как они придадут только кратковременный энергетический толчок организму и чувство усталости наступит раньше. Надо исключить чипсы, поскольку из-за высокого содержания жира желудку будет сложно их переварить при сильных эмоциях. Жевать в процессе обучения не рекомендуется, организм перестраивается, считается, что это влияет на концентрацию внимания. Перед сном не стоит пить крепкий чай, какао, колу. Кофеин, содержащийся в этих продуктах, способствует истощению нервной системы и снижает функциональные резервы организма. Из-за кофеина кратковременно повышается работоспособность ночью, а на следующий день любой человек будет нервничать и чувствовать себя усталым. И уж тем более не следует курить. Не стоит есть жирное, острое, соленое и копченое. После этих продуктов хочется пить. К тому же жир переваривается медленнее — из-за этого появляется усталость, возникает желание поспать. И не хочется учиться.

— Что съесть накануне экзамена, чтобы хорошо выспаться?

— Вечером перед экзаменом рекомендуется съесть блюда из крахмальных продуктов: макароны, рис, картофель, хлеб. Они легко усваиваются и помогут спокойно спать. На ночь можно выпить стакан теплого молока с небольшим количеством меда — это тоже поможет уснуть, так как в молоке содержится аминокислота триптофан, которая способствует улучшению сна. Можно выпить чай с мятой, липовым цветом или ромашкой.

— Сколько воды надо пить во время экзамена?

— Вода должна быть обязательно. В течение дня надо потреблять не менее полутора литров. И лучше если это будет обычная вода, а не минеральная. Также можно пить зеленый чай и фруктовые соки, которые помогут зарядиться энергией и увеличить работоспособность. Но соки желательно развести водой, от концентрированных хочется больше пить.

— Некоторым сложно позавтракать из-за стресса, что делать в этом случае?

— Надо себя настраивать. Волшебной таблетки нет. Должен быть настрой и в семье, и у самого ребенка. У школьника должен быть режим. Если в семье это не заведено — плохо. За день не подготовишься. Надо хотя бы за две-три недели настраивать ребенка на правильное питание. Если ребенок начинает правильно есть за несколько дней до начала — эффективность будет незначительной. И после экзаменов не стоит заканчивать с правильным питанием. Оно полезно в любой ситуации.

Фото: из архива Анжелы Великодченко
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#питанип #ЕГЭ
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