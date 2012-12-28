В центре Липецка и Ссёлках отключат холодную воду

3 сентября «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Первомайская, 65, улица Ленина, 208 (с. Сселки), улица Советская, 40 (с. Сселки), улица Пушкина, 2 (с. Сселки), также будут проводиться работы на внутренних сетях по адресу: улица Юных Натуралистов, 12 — без холодной воды останутся жители центральной части Липецка и Ссёлок, предупредили в компании.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 57, 65, 77, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской, №№ 3, 5 по улице Барашева, № 3 по улице Коммунальной, №№ 12, 12а, 14, 14а по улице Юных Натуралистов, в Ссёлках - № 2 по улице Ракитной, № вл. 2 по улице 300-летия Флота России, № 17 по улице Палисадной, в частном секторе улиц Апраксина, Мартынова, Борковского, Сенявиных, Высоцкого, Гагарина, Жемчужной, Заповедной, Знаменской, Мазурука, Изобильной, Кипарисовой, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческой, Ленина, Лесной, Листопадной, Лютиковой, Кольцова, Набережной, Покровской, Поэтической, Провинциальной, Пушкина, Пшеничной, Ракитной, Сибирской, Советской, Сокольской, Учительской, Хрустальной, Цветаевой, 1 Мая, переулков Благодарного, Краснозоренского, Лазурного.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.3 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 08:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 15 по проспекту Победы.С 09:00 до 12:00 не будет света в домах №№ 17, 17/2 по улице 8 Марта, №№ 2, 7а по улице Крайней, №№ 78, 80, 82, 86, 119, 121 по улице Первомайской, №№ 1, 1а, 8 на площади Победы, № 1 по проспекту Победы, №№ 73, 75, 77 по улице Советской.С 09:00 до 17:00 без электричество останутся дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 по улице Железногорской, № 1 по улице Катукова, №№ 13а, 17, 19, 23, 25, 27, 27а, 27в, 29, 29а, 29б по улице Терешковой, № 186 по улице Военный городок территория 1, № 4 на площади Плеханова, №№ 38, 53 по улице Каменный лог, № 4а по улице Плеханова, №№ 31, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 по улице Ворошилова, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24а по улице Подовражной, №№ 47, 49, 49а, 51 по улице Первомайской, обесточат улицы Добровскую, Патриотическую, Игнатьева.С 12:00 до 15:00 подачу электроэнергии ограничат в доме № 18 по улице М. Расковой.С 13:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 5/1, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 10/1, 11/1, 11/2, 11/3 по улице Терешковой, №№ 20, 20/1, 20/2, 22, 22/1, 22а, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28 по улице Космонавтов.