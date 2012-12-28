Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Бывший мэр Задонска Владимир Калугин и бывший подполковник спецслужб Максим Салманов осуждены гарнизонным судом
Происшествия
Сегодня в Липецке: нет бензина – беги, липчане размечтались о размере пенсии
Общество
Липецкая вечЁрка: День знаний, сгоревший автобус и назначения в мэрии
Общество
До конца сентября в Липецке изменятся автобусные маршруты № 12 и 28
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Общество
Самокатчик сбил пенсионерку на улице Стаханова: женщина госпитализирована
Происшествия
В Липецке работают сирены: объявлен красный уровень
Происшествия
Натравившему овчарку на человека грязинцу грозит штраф
Происшествия
1 сентября 10-летний школьник попал в больницу с ожогами лица, ноги и руки
Здоровье
Жителей Липецкой области продолжают обманывать при покупке колёс
Происшествия
Читать все
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Общество
В Липецкой области выросло поголовье свиней
Экономика
«РВК-Липецк» оштрафовано на 200 000 рублей за загрязнение реки Воронеж
Общество
Троих липчан будут судить за попытку кражи с территории «Рошена»
Происшествия
Детская поликлиника № 1 возвращается в здание на улице Зегеля
Общество
Две табачные фабрики спорят из-за «Беломорканала»
Общество
В центре Липецка и Ссёлках отключат холодную воду
Общество
Вынесен приговор 26-летнему водителю, по вине которого погиб пассажир
Общество
Развращавший детей 41-летний житель Липецкой области сел на 23 года
Происшествия
В Липецкую область возвращаются прохладная погода и дожди
Погода в Липецке
Читать все
Общество
194
сегодня, 18:00

В центре Липецка и Ссёлках отключат холодную воду

3 сентября «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Первомайская, 65, улица Ленина, 208 (с. Сселки), улица Советская, 40 (с. Сселки), улица Пушкина, 2 (с. Сселки), также будут проводиться работы на внутренних сетях по адресу: улица Юных Натуралистов, 12 — без холодной воды останутся жители центральной части Липецка и Ссёлок, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 57, 65, 77, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской, №№ 3, 5 по улице Барашева, № 3 по улице Коммунальной, №№ 12, 12а, 14, 14а по улице Юных Натуралистов, в Ссёлках - № 2 по улице Ракитной, № вл. 2 по улице 300-летия Флота России, № 17 по улице Палисадной, в частном секторе улиц Апраксина, Мартынова, Борковского, Сенявиных, Высоцкого, Гагарина, Жемчужной, Заповедной, Знаменской, Мазурука, Изобильной, Кипарисовой, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческой, Ленина, Лесной, Листопадной, Лютиковой, Кольцова, Набережной, Покровской, Поэтической, Провинциальной, Пушкина, Пшеничной, Ракитной, Сибирской, Советской, Сокольской, Учительской, Хрустальной, Цветаевой, 1 Мая, переулков Благодарного, Краснозоренского, Лазурного. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

3 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 08:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 15 по проспекту Победы.

С 09:00 до 12:00 не будет света в домах №№ 17, 17/2 по улице 8 Марта, №№ 2, 7а по улице Крайней, №№ 78, 80, 82, 86, 119, 121 по улице Первомайской, №№ 1, 1а, 8 на площади Победы, № 1 по проспекту Победы, №№ 73, 75, 77 по улице Советской. 

С 09:00 до 17:00 без электричество останутся дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 по улице Железногорской, № 1 по улице Катукова, №№ 13а, 17, 19, 23, 25, 27, 27а, 27в, 29, 29а, 29б по улице Терешковой, № 186 по улице Военный городок территория 1, № 4 на площади Плеханова, №№ 38, 53 по улице Каменный лог, № 4а по улице Плеханова, №№ 31, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 по улице Ворошилова, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24а по улице Подовражной, №№ 47, 49, 49а, 51 по улице Первомайской, обесточат улицы Добровскую, Патриотическую, Игнатьева. 
С 12:00 до 15:00 подачу электроэнергии ограничат в доме № 18 по улице М. Расковой. 

С 13:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 5/1, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 10/1, 11/1, 11/2, 11/3 по улице Терешковой, №№ 20, 20/1, 20/2, 22, 22/1, 22а, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28 по улице Космонавтов. 
отключения
1
0
1
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить