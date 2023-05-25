Полицейские и сотрудники ФСБ задержали организаторов фиктивных браков между и иностранцами и липачанками

С помощью таких браков мигранты получали виды на жительство.

В Липецкой области сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области при взаимодействии с коллегами из ФСБ пресечена деятельность группы, организовавшей незаконное пребывание в Российской Федерации граждан ближнего зарубежья.



По данным полиции, задержанные за денежное вознаграждение организовывали фиктивные браки иностранцев с российскими гражданами, после чего оформляли разрешения на временное проживание в Российской Федерации.



Как сообщает областное управление следственного комитета, в отношении членов группы возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Один из обвиняемых, 44-летний житель Липецка, по решению суда арестован на время расследования дела.



«По данным следствия, в 2022 году подозреваемый, организовывал для мигрантов заключение фиктивных браков с жительницами Липецкой области, что позволяло иностранным гражданам при отсутствии законных оснований получать разрешения на временное проживание», — говорится в сообщении СК.



