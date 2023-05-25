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10 минут назад

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали организаторов фиктивных браков между и иностранцами и липачанками

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#миграция
Полицейские и сотрудники ФСБ задержали организаторов фиктивных браков между и иностранцами и липачанками

С помощью таких браков мигранты получали виды на жительство. 

В Липецкой области сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области при взаимодействии с коллегами из ФСБ пресечена деятельность группы, организовавшей незаконное пребывание в Российской Федерации граждан ближнего зарубежья.

По данным полиции, задержанные за денежное вознаграждение организовывали фиктивные браки иностранцев с российскими гражданами, после чего оформляли  разрешения на временное проживание в  Российской Федерации.

Как сообщает областное управление следственного комитета, в отношении членов  группы возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Один из обвиняемых, 44-летний житель Липецка, по решению суда арестован на время расследования дела.

«По данным следствия, в 2022 году подозреваемый, организовывал для мигрантов заключение фиктивных браков с жительницами Липецкой области, что позволяло иностранным гражданам при отсутствии законных оснований получать разрешения на временное проживание», — говорится в сообщении СК.

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#миграция

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