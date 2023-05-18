Происшествия

сегодня, 09:39

Кражу кошелька в магазине записала камера видеонаблюдения

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#кража

Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.

Ещё 12 мая в Лебедяни в полицию обратилась 46-летняя женщина с заявлением о краже в магазине кошелька с деньгами. Покупательница оплатила товар на кассе, сложила покупки в сумку и ушла, забыв свой кошелек, в котором были 3000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, участковый изучил видео с камер наблюдения и установил подозреваемую — 55-летнюю жительницу Лебедяни. Женщина стояла в очереди за потерпевшей, и, забрала забытый кошелек.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.
1 798
#кража

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Артем

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