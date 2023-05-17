Общество

сегодня, 15:28

В Липецке сняли кошку с высокого дерева при помощи автовышки

6 322
#животные
2

Кошка забралась на высокое дерево на улице Дзержинского.

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Сегодня к зоозащитникам из приюта для животных «Счастливый берег» обратились хозяева кошки, которая забралась на высокое дерево на улице Дзержинского в Липецке.

«На дереве был ещё черный кот, который ей показывал, как нужно слезать с дерева. Он забирался и спускался самостоятельно, но кошка боялась действовать так же. Оценив обстановку и свои силы, наш спасатель Александр вызвал автовышку. Без неё достать кошку было невозможно», - рассказали в Telegram-канале «Счастливого берега».

Спасатель Александр поднялся, снял кошку и доставил её хозяевам в целости и сохранности.
6 322
#животные
2

Комментарии (6)

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Лиза

5 минут назад
Спасибо сотрудникам "Счастливого берега"!
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Цена спасения

28 минут назад
И во сколько же рубликов обошлась эта спасательная операция и кто за это будет раскошелеваться?
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Гость

35 минут назад
Ребята с берега постоянно помогают всяким животинам. Не ну а что! Молодцы! ))
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Витек

42 минуты назад
Я, через неделю слезла бы. Я кошачие трупы на дереве ни разу не видел
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Я

56 минут назад
Не слезит в одном дворе 3суток сидела орала
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Витек

сегодня, 15:36
есть захочет - слезет
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