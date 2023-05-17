Общество
сегодня, 15:28
В Липецке сняли кошку с высокого дерева при помощи автовышки
Кошка забралась на высокое дерево на улице Дзержинского.
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Сегодня к зоозащитникам из приюта для животных «Счастливый берег» обратились хозяева кошки, которая забралась на высокое дерево на улице Дзержинского в Липецке.
«На дереве был ещё черный кот, который ей показывал, как нужно слезать с дерева. Он забирался и спускался самостоятельно, но кошка боялась действовать так же. Оценив обстановку и свои силы, наш спасатель Александр вызвал автовышку. Без неё достать кошку было невозможно», - рассказали в Telegram-канале «Счастливого берега».
Спасатель Александр поднялся, снял кошку и доставил её хозяевам в целости и сохранности.
«На дереве был ещё черный кот, который ей показывал, как нужно слезать с дерева. Он забирался и спускался самостоятельно, но кошка боялась действовать так же. Оценив обстановку и свои силы, наш спасатель Александр вызвал автовышку. Без неё достать кошку было невозможно», - рассказали в Telegram-канале «Счастливого берега».
Спасатель Александр поднялся, снял кошку и доставил её хозяевам в целости и сохранности.
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