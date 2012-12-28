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Происшествия
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13 минут назад
Пострадавший при пожаре в доме в Добринском районе 33-летний мужчина умер в больнице
Несмотря на оказанную квалифицированную помощь, мужчина, получивший ожоги более 65% тела, скончался. По факту пожара проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, в доме на веранде загорелся бензин. Семья попыталась самостоятельно справиться с огнём. В результате пострадали три человека: 33-летний мужчина, его 30-летняя жена и двухлетний ребёнок. Муж и жена попали в реанимацию: по уточнённым данным, мужчина получил ожоги 65% тела, его жена — ожоги 38% тела. Плюс обоим диагностировали серьёзную термоингаляционную травму. Несмотря на оказанную квалифицированную помощь мужчина, получивший ожоги более 65% тела, скончался. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. Его супруге и ребенку в настоящее время оказывается медицинская помощь.
— По предварительным данным, возгорание в частном доме по улице Центральной в селе Большая Плавица, где находилась семья, произошло из-за неосторожного обращения с огнем возле легковоспламеняющейся жидкости. С целью установления всех обстоятельств случившегося проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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