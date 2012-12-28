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сегодня, 16:48
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Липчанам угрожают грызуны: зарегистрировано три случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом

Заболевание начинается остро с подъема температуры тела до 38-40 градусов, озноба, резких головных болей, болей в мышцах.

В этом году в Липецке зарегистрировано три случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Санитарные врачи предупреждают: эпизоотическая и эпидемическая ситуации по природно-очаговым инфекционным болезням, передающихся грызунами, в Липецкой области оценивается как нестабильная.

«Значительное число населенных пунктов области расположены в зонах природных очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом (248). В Липецкой области регистрируется спорадическая заболеваемость геморрагической лихорадкой, в отдельные годы имели место вспышки: так, в 2002 году было зарегистрировано 65 случаев, а в 2007 году 250 случаев заболевания. Инфицировались преимущественно сельские жители в бытовых условиях и при сельскохозяйственных работах. Вспышки были обусловлены миграцией полевых мышей с наступлением холодов в дома, объекты сельского хозяйства, стога сена», — сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

По данным санитарных врачей, в области циркулируют два патогенных вируса: Добрава/Липецк (основной источник полевая мышь, обитающая в полевых ландшафтах) и Пуумола (основной источник рыжая полевка, обитающая в лесокустарниковых ландшафтах). Заболевания людей регистрируются в течение всего года с подъемом заболеваемости в летне-осенний период. Эпидемический рост заболеваемости приходится на годы, благоприятные для размножения грызунов, приводящие к росту их численности.

Основным механизмом передачи инфекции является воздушно-капельный и воздушно-пылевой, при которых возбудитель, содержащийся в выделениях мелких млекопитающих, в виде аэрозоля или пылевого облака попадает через верхние дыхательные пути в лёгкие человека, а потом через кровь в другие органы и ткани. Возможен контактный путь передачи инфекции с инфицированными экскрементами грызунов через поврежденную кожу, а также со слюной при укусе зверьком человека. Человек эпидемиологической опасности не представляет, передача возбудителя от человека к человеку не происходит.

Клинические проявления заболевания обусловлены, в основном, поражением почек. Инкубационный период составляет от 4 до 49 дней (в среднем 2-3 недели).

Заболевание начинается остро с подъема температуры тела до 38-40 градусов, озноба, резких головных болей, болей в мышцах. Отмечается гиперемия (покраснение) лица, шеи, верхней половины туловища. В начальном периоде заболевание часто принимают за грипп. В ряде случаев отмечаются носовые кровотечения, появляется кровь в моче. Больные жалуются на боли в животе и поясничной области. Количество мочи резко уменьшается, в тяжелых случаях развивается анурия — полное прекращение выделения мочи. Учитывая серьезность клинических проявлений и тяжесть заболевания, лечение больных должно осуществляться в условиях стационара.
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Олег Рощин
5 минут назад
Липецк ул Зегеля, мусорка рядом с МЧС, крысы гуляют давно как дома. их нора уходит полд старинный забор оставшийся от мельницы из известняка. Власть конечно делать ничего не собирается.? Хотя уже и поздно что то делать.
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Гость
19 минут назад
У нас возле переполниных баков и не вывозимого строительного мусора их уже тма. По вечерам к бака можно не подходить вообще. Да и так они почти не боятся стали, это же иха территория стала.
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я
29 минут назад
класс, а по Гоголя д2, д1 крысяки размером с кошку ходят как у себя дома по вечерам
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Начальник машины
31 минуту назад
Вот результат не вывезенного мусора "Экопромом"! А зима ведь кончилась...
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Animal Planet.
сегодня, 16:55
Мыши и крысы это жесть.
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