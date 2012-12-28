Липчанам угрожают грызуны: зарегистрировано три случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом

Заболевание начинается остро с подъема температуры тела до 38-40 градусов, озноба, резких головных болей, болей в мышцах.

В этом году в Липецке зарегистрировано три случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Санитарные врачи предупреждают: эпизоотическая и эпидемическая ситуации по природно-очаговым инфекционным болезням, передающихся грызунами, в Липецкой области оценивается как нестабильная.«Значительное число населенных пунктов области расположены в зонах природных очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом (248). В Липецкой области регистрируется спорадическая заболеваемость геморрагической лихорадкой, в отдельные годы имели место вспышки: так, в 2002 году было зарегистрировано 65 случаев, а в 2007 году 250 случаев заболевания. Инфицировались преимущественно сельские жители в бытовых условиях и при сельскохозяйственных работах. Вспышки были обусловлены миграцией полевых мышей с наступлением холодов в дома, объекты сельского хозяйства, стога сена», — сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области.По данным санитарных врачей, в области циркулируют два патогенных вируса: Добрава/Липецк (основной источник полевая мышь, обитающая в полевых ландшафтах) и Пуумола (основной источник рыжая полевка, обитающая в лесокустарниковых ландшафтах). Заболевания людей регистрируются в течение всего года с подъемом заболеваемости в летне-осенний период. Эпидемический рост заболеваемости приходится на годы, благоприятные для размножения грызунов, приводящие к росту их численности.Основным механизмом передачи инфекции является воздушно-капельный и воздушно-пылевой, при которых возбудитель, содержащийся в выделениях мелких млекопитающих, в виде аэрозоля или пылевого облака попадает через верхние дыхательные пути в лёгкие человека, а потом через кровь в другие органы и ткани. Возможен контактный путь передачи инфекции с инфицированными экскрементами грызунов через поврежденную кожу, а также со слюной при укусе зверьком человека. Человек эпидемиологической опасности не представляет, передача возбудителя от человека к человеку не происходит.Клинические проявления заболевания обусловлены, в основном, поражением почек. Инкубационный период составляет от 4 до 49 дней (в среднем 2-3 недели).Заболевание начинается остро с подъема температуры тела до 38-40 градусов, озноба, резких головных болей, болей в мышцах. Отмечается гиперемия (покраснение) лица, шеи, верхней половины туловища. В начальном периоде заболевание часто принимают за грипп. В ряде случаев отмечаются носовые кровотечения, появляется кровь в моче. Больные жалуются на боли в животе и поясничной области. Количество мочи резко уменьшается, в тяжелых случаях развивается анурия — полное прекращение выделения мочи. Учитывая серьезность клинических проявлений и тяжесть заболевания, лечение больных должно осуществляться в условиях стационара.