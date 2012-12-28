Владимир Сериков объявил о начале нового проекта облсовета

Владимир Сериков собирается объединить представителей бизнеса для изготовления несерийных комплектующих необходимых липецким военнослужащим.



Спикер Липецкого областного Совета Владимир Сериков сегодня встретился с предпринимателями в фонде «Защитники Отечества», где заявил о начале нового проекта «Липецкая промышленность для Победы».«Председатель заксобрания региона поблагодарил бизнесменов за помощь, которую они оказывают нашим военнослужащим и их семьям. Вручил благодарственные письма за активную гражданскую позицию.На встрече Владимир Сериков дал старт проекту «Липецкая промышленность для Победы ». Он будет проходить при поддержке Липецкого областного Совета депутатов. Его идея — объединить представителей бизнеса со всего региона для изготовления несерийных комплектующих для нужд фронта: это могут быть рамы, ленточки для самодельных дронов и многое другое. Владимир Сериков предложил аккумулировать все запросы, которые поступают к депутатам и решать их совместно с региональными бизнесменами», — сообщает пресс-служба областного Совета.В ближайшее время спикер проведет ряд рабочих встреч, на которых будет сформирован пул участников проекта.