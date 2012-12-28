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Общество
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сегодня, 16:58
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Владимир Сериков объявил о начале нового проекта облсовета
Владимир Сериков собирается объединить представителей бизнеса для изготовления несерийных комплектующих необходимых липецким военнослужащим.
«Председатель заксобрания региона поблагодарил бизнесменов за помощь, которую они оказывают нашим военнослужащим и их семьям. Вручил благодарственные письма за активную гражданскую позицию.
На встрече Владимир Сериков дал старт проекту «Липецкая промышленность для Победы ». Он будет проходить при поддержке Липецкого областного Совета депутатов. Его идея — объединить представителей бизнеса со всего региона для изготовления несерийных комплектующих для нужд фронта: это могут быть рамы, ленточки для самодельных дронов и многое другое. Владимир Сериков предложил аккумулировать все запросы, которые поступают к депутатам и решать их совместно с региональными бизнесменами», — сообщает пресс-служба областного Совета.
В ближайшее время спикер проведет ряд рабочих встреч, на которых будет сформирован пул участников проекта.
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