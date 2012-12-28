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сегодня, 16:58
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Владимир Сериков объявил о начале нового проекта облсовета

Владимир Сериков собирается объединить представителей бизнеса для изготовления несерийных комплектующих необходимых липецким военнослужащим.

Спикер Липецкого областного Совета Владимир Сериков сегодня встретился с предпринимателями в фонде «Защитники Отечества», где заявил о начале нового проекта «Липецкая промышленность для Победы».

«Председатель заксобрания региона поблагодарил бизнесменов за помощь, которую они оказывают нашим военнослужащим и их семьям. Вручил благодарственные письма за активную гражданскую позицию.

На встрече Владимир Сериков дал старт проекту «Липецкая промышленность для Победы ». Он будет проходить при поддержке Липецкого областного Совета депутатов. Его идея — объединить представителей бизнеса со всего региона для изготовления несерийных комплектующих для нужд фронта: это могут быть рамы, ленточки для самодельных дронов и многое другое. Владимир Сериков предложил аккумулировать все запросы, которые поступают к депутатам и решать их совместно с региональными бизнесменами», — сообщает пресс-служба областного Совета.

В ближайшее время спикер проведет ряд рабочих встреч, на которых будет сформирован пул участников проекта.

областной Совет
Владимир Сериков
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанин
6 минут назад
Когда же ваши депутаты начнут работать?вы что не видите что твориться а городе с дорогами.и ценами на продукты и топливо. ЖКХ.
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Гостья1
8 минут назад
Вот это правильно,помогать надо ребятам-они за нас там стараются!!! И молодеж можно привлекать подрабатывать!
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Пример
35 минут назад
пусть сам покажет с изготовлением ленточек и рам
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Липчанин
46 минут назад
Очень ценное решение, сразу видно умный человек.
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Конечно да!
24 минуты назад
1,8 млрд прибыли за прошлый год! :)
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