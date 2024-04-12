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сегодня, 16:24
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«Поехали!»: работодатели предложили липчанам старт в карьере и высокие зарплаты

В День космонавтики 12 апреля, Липецкая область присоединилась к Всероссийской «Ярмарке трудоустройства»

Сегодня утром во всех муниципалитетах региона открылись ярмарки трудоустройства. В Липецке главной площадкой стал ТРЦ «Ривьера». Встречи с работодателями прошли в «Центре молодёжной карьеры» в Студенческом городке, 24, и кадровом центре «Работа России» на площади Победы, 6А.

«Ярмарка вакансий» проходит в Липецке уже во второй раз, по сути, повторяя успех дебюта, который состоялся в прошлом году. Тогда 140 работодателей представили множество вакансий, причем с высокой зарплатой и трудоустроили тысячу липчан. В этом году проект даже переименовали в «Ярмарку высоких зарплат», так как работодатели предлагают очень приличные зарплаты: от 50 тысяч рублей. Причем губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркивает, что сегодня региональный рынок труда переориентируется с невостребованных низкооплачиваемых вакансий на социально-значимые с достойным уровнем оплаты.

Но, конечно же, хорошие деньги работодатель предлагает не просто так, а в обмен на квалифицированный и эффективный труд. Причем востребованным профессиям могут научить. Программы переобучения предлагают и в центре «Работа России», и в «Центре молодёжной карьеры».

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В «Ривьеру» же сегодня на встречу с соискателями командировали своих представителей 39 компаний. Ярмарка, конечно, поразила масштабом, креативом со стороны организаторов и работодателей, спросом и активностью со стороны соискателей. А последних пришло много. Уже через полчаса после открытия площадки в блокнотах представителей предприятий было по две-три записи с телефонами соискателей.

— К нам за первые минут двадцать пришли двое, данные одного человека мы оставили, нам он понравился, выбор теперь за ним, — рассказали GOROD48 представители кондитерской фабрики «Мерлетто».

У столика компании «Чугунспецстрой» уже побывали несколько металлургов. Компания специализируется на литье фасонных частей. Зарплату предлагает от 60 до 90 тысяч рублей, бесплатные обеды и полный соцпакет. Не владеющих профессией берутся обучить на предприятии.

Конечно, на ярмарку пришло очень много молодежи. Особенно нарасхват оказались третьекурсники ЛГТУ, завтрашние инженеры-электрики. Ребята довольные, гордятся некогда сделанным выбором. Студенты наперебой рассказывают, что предложений тьма: 50 тысяч предлагают прямо сразу после трудоустройства, еще даже без практики, что называется— не глядя. Ну а дальше уже от каждого по способностям, по труду и опыту.

— Через пару лет «сотка» не умершая»! — смеются ребята.

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Электрики, инженеры-электрики, токари, фрезеровщики, слесари, водители, трактористы, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, наладчики станков, и манипуляторов с программным управлением, менеджеры по проектам 1С, водители-экспедиторы, как раз и входят в число самых востребованных у работодателей специалистов.

На ярмарке мы встретили 75-летнюю Надежду Петровну. Вместе с ней подходим к стенду… УМВД России по Липецкой области. Полиции тоже требуются люди! Следователи, участковые уполномоченные, оперуполномоченные уголовного розыска. Полицейские кадровики говорят, что работа есть для граждан любого возраста. Надежде Петровне, если она захочет, могут что-то подыскать в канцелярии ведомства, или в бухгалтерии. Но сама женщина, признается, что хотела бы поработать в детском доме, или интернате. Сотрудники «Работы России» берут «на карандаш» пенсионерку. Если подобная вакансия появится – предложат. А вот свою 14-летнюю внучку Надежда Петровна пообещала сориентировать в сторону полиции, и кадровики такое стремление поддержали, напомнив, что в Липецке есть соответствующий кадетский класс.

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Девушка Маша получила недавно специальность оператора ЭВМ. Но в этом мире уже столько компьютерщиков, и так мало людей рабочих специальностей, что она столкнулась с трудностями и пришла искать работу на ярмарку.

— Не исключаю, что придется пойти работать парикмахером. Спрос большой, деньги обещают неплохие. Ну и каждое практически предприятие предлагает пройти обучение на ту или иную специальность, — говорит Мария.

Пока мы общались с соискателями и представителями компаний, на экране, установленном в «Ривьере» начались прямые включения. К участникам ярмарки обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что уровень безработицы в стране очень мал, 2,8% и рабочие руки нужны всегда.

—До 2030 года нам необходимо привлечь в экономику России 2,4 миллиона квалифицированных рабочих. Перед страной стоят новые технологические вызовы, новые приоритеты, и мы очень тщательно вместе с нашими работодателями, вместе с образовательными учреждениями над этим работаем, — сказала вице-премьер.

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня работает в Ельце, поэтому обратился по видеосвязи к участникам «Ярмарки вакансий». Он отметил, что четыре десятка предприятий участвуют в акции только в Липецке, а вместе с муниципалитетами их более двухсот.

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—Ярмарка вакансий для нас не разовая история. Мы проводим их в регионе регулярно. И наша принципиальная позиция — помогать с подбором кадров в первую очередь работодателям, которые предлагают высокую белую зарплату. Сегодня компании региона представили 10 тысяч вакансий с зарплатой от 50 тысяч рублей. Мы создали систему сервисов для сравнения условий работы. Например, по размеру льгот, наличию корпоративных, страховых или санаторных программ — всё, что может предложить работодатель. Люди смотрят и выбирают, что им больше подходит, и что больше нравится. Такая «витрина» стимулирует работодателей улучшать условия труда, иначе не получится обеспечить себя кадрами. Кроме того, сейчас чётко приоритезируем предложения по направлениям — оборонная промышленность, ОЭЗ «Липецк», ЖКХ. Полностью загружен наш «Центр молодёжной карьеры» — первый в стране. Школьники и студенты проходят профтестирование, встречаются с талантологами, получают рекомендации по выбору специальности. Правильный выбор профессии — первый шаг к успеху. Посетить центр должен каждый школьник, — сказал губернатор.
трудоустройство
занятость
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
50 тыщ неглядя
42 минуты назад
Можно по подробнее...
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Вася
51 минуту назад
Отучилась на эвм, но они не нужны) а говорят айтишникам везде рады)
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Элиот
27 минут назад
Кто как учился? Если ты никому не нужен, значит плохо учился.
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Пенсионерка
сегодня, 16:44
Всю жизнь в погонах, но в полиции не служила никогда. Мне всегда говорили, что во мне умер следователь. Всегда вижу, когда человек врёт, прагматик, хорошо развитое логическое мышление и интуиция. А я пошла бы в следователи. Помощником. На общественных началах на неполный рабочий день.
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Гость
12 минут назад
Да кто ж вас на общественных началах допустит до следствия? Это только в кино у нас бывает.
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Кукуй.
сегодня, 16:41
Всё конечно красиво про 50 тыщ и больше. Но на самом деле 30 максимум.
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