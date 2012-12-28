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Происшествия
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35 минут назад
В двойной аварии под Ельцом пострадал 40-летний водитель
На трассе Орел-Тамбов столкнулись «Тойота» и два «ВАЗа».
«По предварительным данным, 22-летний водитель «ГАЗ-Next» при развороте не уступил дорогу встречному автомобилю «Тойота-Виста». От удара «Тойота» выехала на встречную полосу, где столкнулась с «ГАЗ-330232», — сообщили в ГИБДД.
Еще одна авария произошла вчера в поселке Добринка на пешеходном переходе через улицу Октябрьскую: 49-летний водитель «Фольксвагена-Гольф» сбил 16-летнюю школьницу. Девочке назначено амбулаторное лечение.
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