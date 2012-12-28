В двойной аварии под Ельцом пострадал 40-летний водитель

На трассе Орел-Тамбов столкнулись «Тойота» и два «ВАЗа».



Утром 11 апреля в Елецком районе на трассе Орел-Тамбов столкнулись «ГАЗ Next», «Тойота-Виста» и «ГАЗ-330232». В аварии пострадал 40-летний водитель «Тойоты».«По предварительным данным, 22-летний водитель «ГАЗ-Next» при развороте не уступил дорогу встречному автомобилю «Тойота-Виста». От удара «Тойота» выехала на встречную полосу, где столкнулась с «ГАЗ-330232», — сообщили в ГИБДД.Еще одна авария произошла вчера в поселке Добринка на пешеходном переходе через улицу Октябрьскую: 49-летний водитель «Фольксвагена-Гольф» сбил 16-летнюю школьницу. Девочке назначено амбулаторное лечение.