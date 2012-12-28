В выходные на трех улицах в Сселках отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды в субботу, 13 апреля и в воскресенье , 14 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

Так, в субботу, 13 апреля с 10:00 и до окончания работ холодной воды не будет в домах и зданиях №№ 19, 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл3, 25а, 25б, 25/1, 5а, 5а/1, 25/2, 27г, 27, 29 по Боевому проезду, № 3 по улице Луговой. Машины с водой для питья будут находиться по адресам: Боевой проезд, 27, улица Луговая, 3.В воскресенье, 14 апреля с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители Сселок на улицах Ленина, Лесной, Пушкина – перебои с водой будут наблюдаться с 10:00 и до окончания работ. Воду подвезут по заявкам потребителей.После окончания работ возможно повышение мутности воды.13 апреля работы по установке приборов учета электроэнергии будет проводить электросетевая организация.В промежутке с 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета будут отключать электричество (не более чем на три часа для каждого домовладения) на улицах Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Патриотической, Олимпийской, Писарева, Фабричной, Железногорской, Ивовой, Лозовой, Черешневой, Ново-Весовой, Ударников, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, в садоводчествах «Дачный-3», «Ударник».