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Как выглядит строящийся корпус добровской больницы изнутри после попадания беспилотника
Врачи стабилизировали позвоночник и собрали повреждённые кости выпавшей с пятого этажа девушке
Как выглядит строящийся корпус добровской больницы изнутри после попадания беспилотника
Общество
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20 минут назад
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Врачи стабилизировали позвоночник и собрали повреждённые кости выпавшей с пятого этажа девушке
Сразу две бригады хирургов одновременно провели девушке сложные операции в Липецкой областной клинической больнице.
Реанимобиль санавиации с бригадой врачей транспортировал пациентку из Лебедяни в Липецкую областную клиническую больницу.
«У пациентки была тяжёлая сочетанная травма. В результате падения с высоты был повреждён позвоночник, сломаны кости ноги. Требовались операции на разных уровнях. Нашими специалистами было принято решение провести эти операции одновременно двумя бригадами хирургов. Операция длилась более 6 часов. Нейрохирурги стабилизировали позвоночник, а травматологи собирали повреждённые кости ноги. Операция прошла успешно! Сейчас пациентку ждёт длительный период реабилитации», – рассказали в областной больнице.
Фото - vk.com/lokb48
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