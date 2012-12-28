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162
20 минут назад
2

Врачи стабилизировали позвоночник и собрали повреждённые кости выпавшей с пятого этажа девушке

Сразу две бригады хирургов одновременно провели девушке сложные операции в Липецкой областной клинической больнице.

В конце прошлой недели в Лебедяни случилось несчастье – с высоты 5 этажа упала молодая девушка. Напомним, 4 апреля в 21:00 на улице Школьной 20-летняя девушка выпала с балкона пятого этажа. В момент происшествия девушка была трезва. Она выжила и была доставлена с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломами ребер, позвоночника и бедра в больницу.

Реанимобиль санавиации с бригадой врачей транспортировал пациентку из Лебедяни в Липецкую областную клиническую больницу.

«У пациентки была тяжёлая сочетанная травма. В результате падения с высоты был повреждён позвоночник, сломаны кости ноги. Требовались операции на разных уровнях. Нашими специалистами было принято решение провести эти операции одновременно двумя бригадами хирургов. Операция длилась более 6 часов. Нейрохирурги стабилизировали позвоночник, а травматологи собирали повреждённые кости ноги. Операция прошла успешно! Сейчас пациентку ждёт длительный период реабилитации», – рассказали в областной больнице.

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Фото - vk.com/lokb48
медицина
врач
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Комментарии (2)

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Сначала новые
алина
7 минут назад
Молодцы Врачи !!Спасли Девушке Жизнь !
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Гостья
8 минут назад
Спасибо большое врачам. Надеюсь, реабилитация (очень длительный процесс в этом случае) поставит девушку на ноги. Перелом позвоночника - не всегда приговор. Всё должно быть хорошо и никак иначе.
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