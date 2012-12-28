Пьяный дебош в кафе обошёлся 40-летней женщине в 314 000 рублей

Отказывающаяся покидать кафе посетительница напала на полицейского.

Усманский районный суд вынес приговор 40-летней женщине по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» .Ночью 11 марта прошлого года полицейские прибыли в кафе по вызову «тревожной кнопки». Пьяная женщина отказалась покинуть помещение закрывающегося кафе и в ответ на требования полицейского выйти из здания плеснула в него стакан воды, ударила рукой по лицу, вытащила из его кармана служебную радиостанцию и нанесла ей ещё один удар по лицу полицейского. Потерпевшему диагностировали раны и ушиб верхнего века.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, с учётом смягчающих обстоятельств устроившую пьяный дебош в кафе женщину приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также с подсудимой взыскали компенсацию морального вреда в 150 000 рублей и процессуальные издержки в 164 000 рублей. Приговор ещё не вступил в силу.