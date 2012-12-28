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45 минут назад
Пьяный дебош в кафе обошёлся 40-летней женщине в 314 000 рублей
Отказывающаяся покидать кафе посетительница напала на полицейского.
Ночью 11 марта прошлого года полицейские прибыли в кафе по вызову «тревожной кнопки». Пьяная женщина отказалась покинуть помещение закрывающегося кафе и в ответ на требования полицейского выйти из здания плеснула в него стакан воды, ударила рукой по лицу, вытащила из его кармана служебную радиостанцию и нанесла ей ещё один удар по лицу полицейского. Потерпевшему диагностировали раны и ушиб верхнего века.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, с учётом смягчающих обстоятельств устроившую пьяный дебош в кафе женщину приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также с подсудимой взыскали компенсацию морального вреда в 150 000 рублей и процессуальные издержки в 164 000 рублей. Приговор ещё не вступил в силу.
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