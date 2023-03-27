Происшествия

сегодня, 21:34

Камера наблюдения сняла первые минуты после трагедии на улице Вилена Огнева

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#падение с высоты
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Обстоятельства жизни и смерти 13-летней девочки проверяет прокуратура.

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Камера наблюдения над подъездом дома по улице Вилена Огнева в Липецке, при падении с которого сегодня погибла  12-летняя девочка, сняла первые минуты после трагедии.

Судя по записи, девочка упала, когда из подъезда выходил молодой человек. Также в автомобиле на парковке у соседнего дома находился еще один человек, который вышел через несколько секунд на улицу. 

Напомним, что ребенок погиб от травм, полученных при падения с 16-го этажа. Вместе со следственно-опреативной группой на место происшествия выезжал и.о. прокурора Октябрьского района Липецка Роман Плотников. 

Прокуратура области контролирует ход доследственной проверки обстоятельств гибели девочки. Одновременно с этим по поручению прокуратуры области будут проверены условия проживания ребенка в семье, а также работа органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2543
#падение с высоты
9

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