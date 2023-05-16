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сегодня, 18:04

Больше чем на десятке улиц Липецка отключат холодную воду

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#отключения
Больше чем на десятке улиц Липецка отключат холодную воду

17 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – без холодной воды останутся жители 11 улиц. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88а, 89 по улице Октябрьской, №№ 81, 85 по улице Фрунзе, №№ 12, 14, 14а по улице Коммунальной, №№ 1, 2, 2а, 4, 6, 7, 10, 12 по улице Горького, №№ 14, 14а, 14в, 14г, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 18 по улице Неделина, №№ 2, 4, 14, 16а на Торговой площади, №№ 3, 5, 7 по улице Барашева, №№ 58, 63а, 65, 77в, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской. Воду для питья подвезут по адресу: улица Октябрьская, 67. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105 по улице Московской, №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической, №№ 1, 4, 6 по проезду Кувшинова. Машина с водой для питья будет находиться по адресу: улица Московская, 95. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

1 568
#отключения

Комментарии (1)

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липчанин

12 минут назад
Как же задолбали эти отключения. а тарифы всё растут.
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