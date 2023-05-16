сегодня, 18:04
Больше чем на десятке улиц Липецка отключат холодную воду
17 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – без холодной воды останутся жители 11 улиц.
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105 по улице Московской, №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической, №№ 1, 4, 6 по проезду Кувшинова. Машина с водой для питья будет находиться по адресу: улица Московская, 95.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
липчанин