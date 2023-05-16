Больше чем на десятке улиц Липецка отключат холодную воду

17 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – без холодной воды останутся жители 11 улиц.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88а, 89 по улице Октябрьской, №№ 81, 85 по улице Фрунзе, №№ 12, 14, 14а по улице Коммунальной, №№ 1, 2, 2а, 4, 6, 7, 10, 12 по улице Горького, №№ 14, 14а, 14в, 14г, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 18 по улице Неделина, №№ 2, 4, 14, 16а на Торговой площади, №№ 3, 5, 7 по улице Барашева, №№ 58, 63а, 65, 77в, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской. Воду для питья подвезут по адресу: улица Октябрьская, 67.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105 по улице Московской, №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической, №№ 1, 4, 6 по проезду Кувшинова. Машина с водой для питья будет находиться по адресу: улица Московская, 95.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



