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25 студентов стали выпускниками программы НЛМК «Академия стальных возможностей»
Академия стальных возможностей подвела итоги второй волны. Выпускной для участников уникального проекта НЛМК провели в Корпоративном университете. В этом году дипломы получили 25 человек.
По итогам проекта восемь выпускников уже стали сотрудниками НЛМК до официального окончания программы, остальные проходят процедуру трудоустройства. Они приступили к работе в дирекции по персоналу, дирекции инвестиционных проектов, НЛМК-Инжиниринг, снабжении и продажах. Среди них Ксения Подгорная - выпускница Воронежского государственного университета.
— Я благодарна судьбе, что подсказала мне тогда подать заявку на эту программу, пройти ее до конца и трудоустроиться. Потому что для меня, на данном этапе жизненном, это был самый важный выбор и самое важное решение, — рассказала выпускница «Академии стальных возможностей» Ксения Подгорная.
Набор в третью волну Академии стальных возможностей запланирован на декабрь 2023 года. Принять участие в проекте смогут студенты старших курсов (бакалавриат, специалитет, магистратура) с хорошей успеваемостью, активной жизненной позицией и готовые к переезду в города присутствия Группы НЛМК. Заявку можно подать на официальном сайте программы.