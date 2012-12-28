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Общество
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сегодня, 13:26
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В заповеднике Галичья Гора пошли первые грибы, цветут крокусы и пролеска
Также проснулись многие насекомые.
Как сообщили в заповеднике, уже зацвел орешник, появились муравьи на поверхности муравейников, божьи коровки, мухи, зароились толкунчики, но главное – цветут крокусы сетчатые и пролеска сибирская.
А 20 марта в заповеднике заметили грибы - саркосцифа австрийская.
Нынешняя тёплая зима уже вошла в историю. Все зиму кроме трех февральских недель, в лесах Липецкой области люди собирали грибы.
Как сообщают в заповеднике, бодрствовали в этом году практически все зимние месяцы зимний опенок и вешенка, тубария отрубистая и гигрофор поздний. Теперь настала очередь саркосцифа.
Фото: vk.com/galichiagora
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