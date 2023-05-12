Происшествия
сегодня, 17:26
Липецкого общественника оштрафовали на 30 000 рублей за дискредитацию вооружённых сил России
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Александра Григорьева привлекли к ответственности по административной статье.
Сегодня Октябрьский суд Липецка вынес решение о привлечении 60-летнего Александра Григорьева к ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, Григорьева оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Как рассказал GOROD48 сам Александр Григорьев, в 30 000 рублей ему обошёлся комментарий о событиях в Донбассе под постом «Вконтакте», оставленный ещё в мае прошлого года. На этот комментарий пожаловалась в полицию некая Елена Горн. Версия самого Александра Григорьева о том, к кому относились озвученные в комментарии эпитеты и определения, суду не показалась правдоподобной.
Добавим, что в отношении Александра Григорьева следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».
По версии следствия, в марте 2022 года Александр Григорьев через администрируемый им канал на медиаплатформе «опубликовал ряд материалов, доступ к которым имел неограниченный круг пользователей, в которых он выдавал заведомо ложные сведения об использовании вооруженных сил РФ. Факт размещения информации был выявлен в августе 2022 года сотрудниками Центра по противодействию экстремизма совместно с отделом «К» УМВД России по Липецкой области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий».
Как рассказал GOROD48 сам Александр Григорьев, в 30 000 рублей ему обошёлся комментарий о событиях в Донбассе под постом «Вконтакте», оставленный ещё в мае прошлого года. На этот комментарий пожаловалась в полицию некая Елена Горн. Версия самого Александра Григорьева о том, к кому относились озвученные в комментарии эпитеты и определения, суду не показалась правдоподобной.
Добавим, что в отношении Александра Григорьева следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».
По версии следствия, в марте 2022 года Александр Григорьев через администрируемый им канал на медиаплатформе «опубликовал ряд материалов, доступ к которым имел неограниченный круг пользователей, в которых он выдавал заведомо ложные сведения об использовании вооруженных сил РФ. Факт размещения информации был выявлен в августе 2022 года сотрудниками Центра по противодействию экстремизма совместно с отделом «К» УМВД России по Липецкой области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий».
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