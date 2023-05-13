А знаете ли вы, что День города в Липецке раньше праздновался в мае?

В этом году липчане отпразднуют 320-летний день рождения города. Мы уже привыкли, что День города в Липецке совмещен с Днем металлурга. Но до 2003 года День города в Липецке отмечался в мае. В нашей традиционной рубрике, #а знаете ли вы , мы расскажем, а главное покажем, как проходило первое в Липецке празднование Дня города.

В советское время ежегодной традиции Дня города еще не существовало. Более того, и с возрастом города историки и краеведы не сразу определились. Сначала за точку отсчета истории Липецка бралось 16 сентября 1779 года, когда императрица Екатерина II наделила слободу Липские Заводы статусом уездного города Тамбовского наместничества. Отталкиваясь от этой даты, городские власти в 1979 году решили отпраздновать 200-летие Липецка.Все было готово к юбилею. По городу ездили расписанные соответствующими надписями автобусы и трамваи, фасады зданий украшали праздничные баннеры, выпускались значки и марки с соответствующей символикой, но практически в последний момент праздник был отменен. Произошло это, по словам краеведа Александра Клокова, потому, что и на тот момент не было четко сформулировано — что же именно отмечается. Логически дата 1779 года выглядела правильно, но де-факто Липские Заводы были городом и до указа Екатериной II. К тому же в краеведческой среде начала обсуждаться тема Липовичского княжества — впервые упоминаемого в летописях в 1283 году, столицу которого некогда связал с Липецком создатель первой общей «Истории государства Российского» Николай Карамзин. Началась полемика о возрасте города и юбилей перестал таковым считаться. Правда потом Академия наук СССР в пух и прах разбила доводы краеведов и историков, считающих, что Липецк появился в XIII веке.Такой же спорной выглядит дата, от которой история города отсчитывается сейчас: 1703 год, когда по указу Петра Первого на месте впадения Липовки в Воронеж было начато строительство железоделательных заводов. Правда, самого петровского указа никто и никогда не видел, а его текст, цитирующийся на памятниках и в книгах, по словам Александра Клокова, зачастую перевран или попросту придуман. Более того, Александру Клокову удалось отыскать в архивах документ XVIII века, свидетельствующий о том, что до Липской железоделательный завод существовал уже в 1702 году, за год до петровского указа. Неподалеку от Липского завода располагались несколько других, построенных раньше. Так что основание города можно отсчитывать и от даты начала работы этих заводов. По мнению Александра Клокова, у Липецка есть несколько более историчных дат основания, например образование в 1613 году починка Сокольего, будущего города Сокольск, затем села Сокольского, ныне района Свободный Сокол.Можно отсчитывать историю Липецка и от первого упоминания в 1615-м году села Липские Студенки Малые, находившегося на Городище. Липские заводы работали в «двух шагах» от Липских Студенок Малых, и на них работали жители этого поселения. Даже территориально Липские Студенки Малые имеют полное право считаться прародителем Липецка. В таком случаев в 2025 году можно отметить 410-летний юбилей города.Есть и еще одна дата, которая ничем не хуже других: ее упоминал в своей книге «По следам легенд» липецкий краевед, в 1955-1961 годах заведующий областным отделом архитектуры Липецкого облисполкома Леонид Рудаков. Он нашел в т.н. Писцовых книгах — описях имущества служивых людей — упоминание Липских Студенок Малых относящееся к 1627-1628 годам. К этому же времени относится первое упоминание села Дикое, наравне с Сокольском и Студенками Малыми составившее «триаду» поселений, из которых вырос город Липецк.Первый День города в Липецке отметили тридцать лет назад. Постановление главы администрации города Анатолия Савенкова об учреждении этого праздника появилось 22 ноября 1993 года. «Липецк как населенный пункт возник в мае 1703 года в виде рабочего поселка при начавшем строиться Липецком заводе. Этот рабочий поселок, называвшийся «Липецкие железные заводы» и включивший в себя село Липецкое, был указом Екатерины Второй от 16/27 сентября 1779 года преобразован в город Липецк», — говорилось в постановлении. В постановлении мэрия ссылалась на Институт российской истории РАН.Откровенно говоря, 30 лет назад липчанам было не до праздников: предприятия останавливались, деньги обесценивались буквально на глаза, зарплаты выплачивались с огромными задержками, расцвели банды «братков» и уличная преступность. Только через три года после постановления Савенкова День города начал отмечаться также широко, как сейчас. Праздновали в 1996-м три дня: 17, 18 и 19 мая. С тех пор так повелось — Липецк празднует День города три дня, с пятницы по воскресенье.В 1996-м День города приурочили к 300-летию российского флота, и это было логичным. Липецк имел прямое отношение к созданию российского флота. На липских железоделательных заводах изготавливалась корабельная оснастка, пушки и ядра, а напротив Сокольска работала судостроительная верфь. На ней для азовских походов Петра построили 400 струг (основания кораблей), которые сплавлялись до судостроительных верфей Воронежа. Тут же формировались и так называемые «донские отпуски»: на легких судах вниз по Воронежу, затем по Дону, и далее до осаждаемого Петром Азова, сплавлялся провиант и вооружение, которое выпускали липецкие заводы. Для строительства сокольской верфи в Сокольск согнали 2067 человек из Белгорода, Усмани и Доброго (ныне село Доброе). 456 работников верфей были из окрестных сел и Сокольска.Для основных торжеств Дня города в 1996 году был выбран Комсомольский пруд. По нему прокатился «Петр Первый» на шлюпке. Затем карнавальное шествие проследовало до Соборной площади, на которой прошел концерт, а вечером, первый за несколько лет, салют.Посмотреть, как отмечался тот День города можно на записи, которой поделился с нашим сайтом липчанин Николай Свиридов.С тех пор и до 2002 года День города отмечался в середине мая. В декабре 2002-го года сессия горсовета постановила совместить День города с Днем металлурга.В чем была причина объединения двух праздников? Как признался GOROD48 находившийся в те годы на посту вице-мэра Липецка Иван Кошелев, липчане постепенно теряли интерес к Дню города из-за того, что он следовал сразу за двумя майскими праздниками.— В мае отмечались три больших праздника подряд — Первомай, затем День Победы, и фактически следом за ним — День города! С 1996 года в праздновании Дня города стало принимать участие все меньше и меньше горожан. Липчане просто уставали от праздников, и День города превратился в какое-то казенное, формальное и малолюдное мероприятие. К тому же май — горячая садово-огородная пора, а тут каждые выходные тебя зовут праздновать. Мы и решили совместить два главных городских праздника. Совмещение Дня города с Днем металлурга выглядело логично и липчане эту инициативу приняли. Тем более, что 2003 год был годом 300-летия Липецка. Подготовку и организацию праздников делили — первый день организовывал город, муниципалитет, второй — металлурги, — вспоминает Иван Кошелев.Праздновался первый «спаренный» День города в 2003 году очень широко. На площади Авиаторов, рядом с самолетом МиГ-19 установили скульптуры двух летчиков – Леонтия Кривенкова и Сергея Шерстобитова, которые 17 декабря 1968 года увели авварийный самолёт от жилых домов. В тот же День города у Комсомольского пруда открыли скульптуру «Гото Предистинации» - первого корабля русского флота, который был построен в соседнем Воронеже, но символизировал и липецкое судостроение петровской эпохи. И в тот же День города на военном аэродроме прошло авиашоу, на которое могли попасть все желающие. На военный аэродром липчан возили общественным транспортом бесплатно.