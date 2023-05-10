Ради настойки шиповника 35-летний мужчина пошёл на кражу со взломом

Причём обокрал он безногого знакомого.

Елецкий районный суд вынес приговор 35-летнему мужчине из села Архангельское по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ за кражу трёхлитровой банки с настойкой шиповника.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, утром 19 января этого года мужчина обокрал в своём селе дом по улице Центральной.



В дом подсудимый попал при помощи трубы: используя ее в качестве рычага, он сорвал с входной двери цепь навесного замка.



Проникнув внутрь, ельчанин забрал из холодильника трёхлитровую стеклянную банку с алкогольной настойкой, приготовленной из 6 бутылок водки и 200 граммов ягод шиповника. С банкой воришка сразу скрылся с места преступления.



Хозяин настойки оценил ущерб в 2 195 рублей, поскольку только на шесть бутылок водки известной марки он потратил 2 175 рублей плюс 20 рублей стоила банка с крышкой.



Вор и потерпевший (мужчина является инвалидом, у него нет одной ноги) были знакомы на протяжении пяти лет. Подсудимый ранее помогал знакомому по хозяйству.



Накануне преступления — 18 января он помогал односельчанину-инвалиду прибирать дрова в подсобное помещение. После окончания работ хозяин угостил товарища настойкой из трехлитровой банки.



А утром 35-летний мужчина снова захотел выпить и пошёл на кражу. Он подошел к дому инвалида, постучал в окно, но ему никто не открыл, хозяина дома не было. Тогда он поднял ржавую металлическую трубу, вставил ее между замком и дверью, вырвал цепь и вошел в дом.



Зайдя в дом, он сразу прошел в жилую комнату, денег не нашел, но поживился трехлитровой банкой со спиртным. Забрав банку, он вышел из дома, вставил на место вырванную цепь с входной двери, и ушел к себе домой.



А уже на следующий день, 20 января к преступнику приехали полицейские, и тот сразу во всем сознался, выдав сотрудникам трехлитровую банку с остатками спиртного.



В результате за кражу со взломом мужчину приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.