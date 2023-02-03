Общество
34 минуты назад
Новый фасад «Октября» обещают показать к Дню города, но без гранитной лестницы
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Гендиректор подрядной организации Андрей Бугаков рассказал о том, как ведется реконструкция здания «Октября».
Сегодня реконструкцию здания «Октября» проверили вице-губернатор Роман Петрухин, глава Липецка Евгения Уваркина и начальник областного управления архитектуры и строительства Антон Болгов. Завершиться реконструкция должна в 2024 году превращением бывшего кинотеатра в многофункциональный концертный зал.
Демонтажные работы, начатые в здании осенью прошлого года, уже завершены. Сейчас рабочие ООО «Липецксантехмонтаж-1» усиливают несущие конструкции здания, обваривая толстым металлом колонны, которые держат межэтажные плиты перекрытия, — на это, по примерным подсчетам, уйдет около до 400 тонн металла. Строители монтируют новые элементы кровли взамен пришедших в негодность, тянут по каналам электрические сети, вот-вот начнут монтаж новых окон. Фактически, идет переборка скелета здания, которое строили несколько лет и сдали в 1990 году.
— Когда мы начали усиление железобетонных элементов, обнаружили строительный брак: в пустотах многих плит перекрытия был лед. Это значит, что при строительстве «Октября» в них попала дождевая вода или талый снег. Нам пришлось делать прорези в плитах советских времен, чтобы очистить их ото льда, — рассказал инспекторам об одной форс-мажорной ситуации гендиректор подрядной организации Андрей Бугаков.
Впрочем, это и ожидалось. При последнем обходе здания в 2017 году Счетная палата Липецка оценила износ «Октября» в 60%— зимой кинотеатр порой оставался без отопления.
Реконструкция здания «Октября», на которую по нацпроекту «Культура» выделено 948 963 204 рубля, идет полным ходом. Заказчик работы, Антон Болгов, и курирующий стройку вице-губернатор Роман Петрухин были очевидно довольны, видя расторопность строителей. Но самым придирчивым инспектором оказалась глава Липецка. Евгения Уваркина разве что на крышу здания не поднялась. Мэр объяснила свое особое внимание тем, что здание, пусть теперь и областного подчинения, находится в центре города.
Напомним, что строители намерены показать горожанам новый фасад «Октября» к Дню города-2023. Сегодня Андрей Бугаков еще раз заверил мэра, что закончит работу над фасадом к 320-летию Липецка, то есть к середине июля этого года.
Однако не все прежние намерения Андрею Бугакову удастся исполнить. Например, приступая к «потрошению» здания осенью прошлого года, строитель надеялся сберечь гранитные ступени ведущей к «Октябрю» лестницы. Но сейчас часть их лежит беспорядочной грудой.
Во-первых, такой гранит оказалось накладно шлифовать — ближайшее специализированное предприятие по обработке камня находится в Воронежской области. Во-вторых, после обработки блоки уменьшатся и гранита не хватит, чтобы собрать новую лестницу. Поэтому гранитные ступени переедут на склад областного управления капитального строительства, и им найдут иное применение. Новая лестница будет из искусственного камня, который пойдет на плиты вокруг «Октября» — благоустройство прилегающей территории подрядчик также собирается закончить к Дню города.
А вот уникальные стеклянные витражи в одной из стен второго этажа здания Андрей Бугаков сохранит. Евгения Уваркина попросила строителя для безопасности посетителей закрыть лезвия витражей сплошным стеклом и подумать над их подсветкой. Также подрядчик намерен сохранить в обновленном здании «Октябре» мраморный пол. Для замены треснувшей или битой напольной плитки будет использована плитка, снятая с колонн. Такой покрытие отшлифуют и мрамор сделает интерьер богатым.
Для отделки фасада, который сохранит привычные для горожан очертания, будет использован облицовочный материал светлых тонов. Его уже завезли на объект. Приступить к его монтажу специалисты планируют в конце феврале.
Демонтажные работы, начатые в здании осенью прошлого года, уже завершены. Сейчас рабочие ООО «Липецксантехмонтаж-1» усиливают несущие конструкции здания, обваривая толстым металлом колонны, которые держат межэтажные плиты перекрытия, — на это, по примерным подсчетам, уйдет около до 400 тонн металла. Строители монтируют новые элементы кровли взамен пришедших в негодность, тянут по каналам электрические сети, вот-вот начнут монтаж новых окон. Фактически, идет переборка скелета здания, которое строили несколько лет и сдали в 1990 году.
— Когда мы начали усиление железобетонных элементов, обнаружили строительный брак: в пустотах многих плит перекрытия был лед. Это значит, что при строительстве «Октября» в них попала дождевая вода или талый снег. Нам пришлось делать прорези в плитах советских времен, чтобы очистить их ото льда, — рассказал инспекторам об одной форс-мажорной ситуации гендиректор подрядной организации Андрей Бугаков.
Впрочем, это и ожидалось. При последнем обходе здания в 2017 году Счетная палата Липецка оценила износ «Октября» в 60%— зимой кинотеатр порой оставался без отопления.
Реконструкция здания «Октября», на которую по нацпроекту «Культура» выделено 948 963 204 рубля, идет полным ходом. Заказчик работы, Антон Болгов, и курирующий стройку вице-губернатор Роман Петрухин были очевидно довольны, видя расторопность строителей. Но самым придирчивым инспектором оказалась глава Липецка. Евгения Уваркина разве что на крышу здания не поднялась. Мэр объяснила свое особое внимание тем, что здание, пусть теперь и областного подчинения, находится в центре города.
Напомним, что строители намерены показать горожанам новый фасад «Октября» к Дню города-2023. Сегодня Андрей Бугаков еще раз заверил мэра, что закончит работу над фасадом к 320-летию Липецка, то есть к середине июля этого года.
Однако не все прежние намерения Андрею Бугакову удастся исполнить. Например, приступая к «потрошению» здания осенью прошлого года, строитель надеялся сберечь гранитные ступени ведущей к «Октябрю» лестницы. Но сейчас часть их лежит беспорядочной грудой.
Во-первых, такой гранит оказалось накладно шлифовать — ближайшее специализированное предприятие по обработке камня находится в Воронежской области. Во-вторых, после обработки блоки уменьшатся и гранита не хватит, чтобы собрать новую лестницу. Поэтому гранитные ступени переедут на склад областного управления капитального строительства, и им найдут иное применение. Новая лестница будет из искусственного камня, который пойдет на плиты вокруг «Октября» — благоустройство прилегающей территории подрядчик также собирается закончить к Дню города.
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А вот уникальные стеклянные витражи в одной из стен второго этажа здания Андрей Бугаков сохранит. Евгения Уваркина попросила строителя для безопасности посетителей закрыть лезвия витражей сплошным стеклом и подумать над их подсветкой. Также подрядчик намерен сохранить в обновленном здании «Октябре» мраморный пол. Для замены треснувшей или битой напольной плитки будет использована плитка, снятая с колонн. Такой покрытие отшлифуют и мрамор сделает интерьер богатым.
Для отделки фасада, который сохранит привычные для горожан очертания, будет использован облицовочный материал светлых тонов. Его уже завезли на объект. Приступить к его монтажу специалисты планируют в конце феврале.
4 189
Сабака нужна сыскная.
Карл
Ля ля ля
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