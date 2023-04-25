Сегодня в Липецке: приложение для спасения и на какие уловки идут липчане, чтобы не идти на работу

Рассказываем всё самое главное про наступающий вторник.

Холодает

Сегодня в Липецке похолодает. В понедельник столбик термометра поднимался до 19 градусов, а сегодня обещают до 12-14. Но дожди не будут докучать липчанам даже кратковременные. День должен быть сухим.







Кому отключат воду

Плановых отключений сегодня будет немного. С 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду жителям улиц Пестеля, 36а, 38, 38/3, 38/4 и Фрунзе, 85.







Кому отключат свет

Плановые работы будут проходить и на электрических сетях. Из-за них с 12:00 до 18:00 обесточат дом на Плеханова, 33.

С 9:00 до 16:00 погаснут лампочки на улицах Багратиона и Островского.







На час дольше – с 9:00 до 17:00 продлится отключение света на улицах Брусничной, 3; Кочеткова, 2, 4а; Третьякова, 5; Шоссейной, 5, в переулках Космическом, 5, 5а, 36; Лунном, 2, 4. В это же время обесточат улицы Арсеньева, Баумана, Белорусскую, Бородинскую, Еловую, Карбышева, Лавочкина, Мешкова, Пожарскую, Рассветную, Сокольскую, Стасова, переулок Свободный, садоводчества «Металлург-2». «Сокол-2», «Сокол-3».

Пробки

Будние дни в Липецке начинаются одинаково – с дорожных пробок, которые могут собраться уже в 7 утра. Поэтому советуем каждому перед выездом изучить дорожную обстановку на «Яндекс-пробках» или в любом аналогичном приложении. Всего пара минут помогут сэкономить кучу времени в пути.

Концерт в… музее (6+)

У липчан сегодня есть возможность послушать хорошую музыку, но для этого придется идти в … областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25).

В 19:00 в необычном месте выступит музыкант, которого называют «Паганини гобоя», лауреат международных конкурсов Алексей Балашов.

Гобой – это духовой музыкальный инструмент, по форме напоминающий трубку конической формы с системой клапанов и двойной тростью. Гость из столицы будет выступать не один, а вместе со струнной группой Липецкого симфонического оркестра (худрук и главный дирижер оркестра – Константин Барков). Прозвучат концерты для гобоя с оркестром А. Вивальди, К. Ферстера, А. Марчелло и Дж. Платти.

Отчётный концерт (6+)

В Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) в 18:00 состоится большой отчётный концерт Народного коллектива эстрадного пения.

Участники студии разных возрастов представят новые и уже полюбившиеся номера, появившиеся в репертуаре в течение творческого года. Эти учащиеся представляют на конкурсах различного уровня не только свой коллектив, не только любимый Дворец, но и родной город. Перед зрителями выступят от самых маленьких, начавших заниматься в этом году, до взрослых ребят.







Вход свободный.

Мастер русской драмы (12+)



В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 14:00 пройдёт театрализованное мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения великого драматурга Александра Островского.



В программе: рассказ о жизни и творчестве автора «Грозы» и «Бесприданницы», сцены из пьесы «Бешеные деньги», фрагменты из кинофильмов.







Вход свободный.

Встреча с добрыми куклами (6+)

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 14:00 для юных читателей состоится Игра-путешествие «Там на неведомых дорожках».

Мероприятие приурочено к Весенней неделе добра. Первые уроки доброты человек получает из сказок, из них черпает знания и народную мудрость. Все желающие совершат увлекательное и незабываемое путешествие по страницам чудесных сказок. Их ждет интересная встреча с удивительными рассказчиками сказочных историй — артистами Липецкого государственного театра кукол. Участники мероприятия не только увидят яркие сцены из замечательных спектаклей «Слономух», «Морозко», «Умка», «Сказка о глупом мышонке», но и попробуют себя в роли кукловодов.

«Служба «112» Липецкой области»

А вы знали, что жителям нашего региона доступно специальное мобильное приложение «Служба «112» Липецкой области».

Между тем сказать и установить его может каждый. Приложение заметно расширяет функционал системы «112». Один раз заполнив данные о себе, вы заметно ускорите процедуру регистрации сообщение о происшествиях с вами. Соответственно, и на помощь приедут быстрее.







Простым нажатием пользователем кнопки «Я здесь, мне нужна помощь» оператором системы «112» определяются местонахождение и данные о человеке, благодаря чему обеспечивается максимально быстрое реагирование спасательных служб, что в экстремальной ситуации может спасти жизнь. Наличие такого приложения особенно актуально у детей, пожилых людей, инвалидов. Мобильное приложение находится в свободном доступе. С полным списком доступных «полезных кнопок» вы можете ознакомиться, скачав его по ссылке (для AppStore и для GooglePlay) или просканировав QR-код:

Памятка для тех, кто не смог самостоятельно разобраться с установкой приложения и его использованием, доступна по ссылке.

Лучшие бизнес-идеи

Центр «Мой бизнес» запускает конкурс для самозанятых на лучшую бизнес-идею.

Принять участие могут физические лица, которые готовы получить статус самозанятого, а также граждане, уже выбравшие этот статус. Зарегистрироваться и подать заявку можно на сайте начнисейчас-мойбизнес48.рф. Победители получат финансовую поддержку для реализации своего проекта, а также помощь в запуске бизнеса и его продвижении. Кроме того, лучшие идеи будут опубликованы в социальных сетях, что может привлечь внимание потенциальных клиентов и инвесторов.







Как липчане обманывают работодателей



Каждый шестой житель Липецкой области обманывал работодателя, чтобы пропустить работу. Такие данные опубликовали исследователи рекрутингового сервиса hh.ru Среди самых популярных отговорок: болезнь - 68% и семейные обстоятельства - 58%.

Наиболее распространёнными причинами являются следующие: отсутствие настроения работать - 59%, нехватка мотивации - 44%, наличие других срочных дел - 36% и нежелание браться за определенные задачи - 25%. Половина опрошенных - 50% пропускают рабочие дни только по официальной причине: отпуск или больничный. 27% могут взять отгул из-за похода к врачу, еще 26% – по личным причинам. 19% респондентов могут прогулять работу по причине возникновения различных форс-мажоров (поломка транспортного средства, погодные условия и т. д.).







Чаще других работу пропускают юристы - 14% и работники сферы PR, рекламы и маркетинга - 13%. Сотрудники этих сфер признались, что любят отпрашиваться с работы один раз в месяц или даже чаще.

Дорогие липчане! Рабочая неделя в разгаре, но окружающий мир непредсказуем, капризен и требует к себе внимания. Следить за новостями – это не мода, а современная необходимость. Липчанам в этом плане проще, у них всегда под рукой GOROD48 , где в любое время суток можно узнать все самое интересное и полезное. Чаще заходите на сайт, который мы обновляем ради вас. Ждём вас снова и снова.