Происшествия

39 минут назад

Мать сильно ударила 15-летнего сына феном из-за пропавшей бутылки самогона

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#дети #побои
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Мать сильно ударила 15-летнего сына феном из-за пропавшей бутылки самогона

Теперь полгода ей предстоит провести в колонии-поселении.

В Данковском районе вынесен приговор 40-летней женщине по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия: 8 января этого года женщина ударила 15-летнего сына электрическим феном по лбу.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, в момент нанесения побоев сыну женщина была пьяна. Отец мальчика умер в 2021 году, мать живёт с отчимом, а мальчик сейчас большую часть времени проводит в интернате. Но на новогодние каникулы мать забрала его домой.

8 января, когда подросток вернулся домой с прогулки, мать и отчим выпивали на кухне. Когда мальчик стал собирать вещи для школы, мать спросила у сына, куда он спрятал бутылку самогона, которая ранее была на столе. Сын ответил, что ничего не брал. Мать толкнула его, сын толкнул в ответ, и пьяная женщина не удержалась на ногах. Поднявшись, она разозлилась и начала срывать новогодние гирлянды со стен. А потом взяла с тумбочки фен и ударила подростка «носиком» фена по голове. Из головы мальчика сразу же потекла кровь. Подросток заплакал. Мать бросила фен и ушла на кухню.

После случившегося мальчик позвонил бабушке. А потом уже двоюродная сестра сообщала подростку, чтобы он дожидался полицейских. Ими ребенок был доставлен в приёмное отделение районной больницы. Там ему обработали рану и наложили швы на голову. У мальчика осталась ушибленная рана в лобно-теменной области головы.

В суде женщина полностью признала свою вину и ходатайствовала о вынесении приговора без судебного разбирательства. Её признали виновной и назначили пять месяцев лишения свободы, а с учетом присоединения ранее не отбытого наказания женщине назначили полгода лишения свободы в колонии-поселении. Мать взяли под стражу в зале суда.
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#дети #побои
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