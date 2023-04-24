Общество
22 минуты назад
Данковчане наблюдали северное сияние
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Геофизики говорят о прошедшей 23 апреля сильной магнитной буре.
В паблике «Данков — мой город» размещены фотографии, как утверждает автор, северного сияния. Снимки были сделаны в Данкове 23 апреля около одиннадцати вечера. Правда, в комментариях скептики интересовались: не отсветы ли это тепличного хозяйства «ЛипецкАгро», которое находится неподалеку от города. Ведь северное сияние — явление нетипичное для средней полосы России.
Сияние в это воскресенье видели во многих городах России, где подобное явление раньше не наблюдалось: Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде и в соседнем с нами Мичуринске.
Геофизики объясняют северное сияние в европейской части России мощной магнитной бурей уровня G4 (в шкале магнитных бурь пять уровней, из которых G1 означает самую слабую, а G5 — экстремально сильную), сообщают «Известия». Магнитные бури и северное сияние взаимосвязаны. Оба явления вызваны влиянием частиц солнечного ветра на верхние слои атмосферы.
Сияние в это воскресенье видели во многих городах России, где подобное явление раньше не наблюдалось: Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде и в соседнем с нами Мичуринске.
Геофизики объясняют северное сияние в европейской части России мощной магнитной бурей уровня G4 (в шкале магнитных бурь пять уровней, из которых G1 означает самую слабую, а G5 — экстремально сильную), сообщают «Известия». Магнитные бури и северное сияние взаимосвязаны. Оба явления вызваны влиянием частиц солнечного ветра на верхние слои атмосферы.
Фото: vk.com/mydankov
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