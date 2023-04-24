Общество

22 минуты назад

Данковчане наблюдали северное сияние

304
#северное сияние
1
Данковчане наблюдали северное сияние

Геофизики говорят о прошедшей 23 апреля сильной магнитной буре.

В паблике «Данков — мой город» размещены фотографии, как утверждает автор, северного сияния. Снимки были сделаны в Данкове 23 апреля около одиннадцати вечера. Правда, в комментариях скептики интересовались: не отсветы ли это тепличного хозяйства «ЛипецкАгро», которое находится неподалеку от города. Ведь северное сияние — явление нетипичное для средней полосы России.

Сияние в это воскресенье видели во многих городах России, где подобное явление раньше не наблюдалось: Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде и в соседнем с нами Мичуринске.

Геофизики объясняют северное сияние в европейской части России мощной магнитной бурей уровня G4 (в шкале магнитных бурь пять уровней, из которых G1 означает самую слабую, а G5 — экстремально сильную), сообщают «Известия». Магнитные бури и северное сияние взаимосвязаны. Оба явления вызваны влиянием частиц солнечного ветра на верхние слои атмосферы.

Фото: vk.com/mydankov



img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
304
#северное сияние
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
#COVID #хроники коронавируса
11
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
Коронавирус

Еще в рубрике

Евгения Уваркина призвала решить проблему появления мусорных свалок с помощью искусственного интелле...
#благоустройство
Евгения Уваркина призвала решить проблему появления мусорных свалок с помощью искусственного интелле...

4 минуты назад

Общество
В Госжилинспекции Липецкой области сменился руководитель
#ЖКХ
11
В Госжилинспекции Липецкой области сменился руководитель

сегодня, 14:10

Общество
40 предприятий Липецка готовы взять на работу осужденных: бизнесу не хватает рабочих рук
#ФСИН #осужденные
7
40 предприятий Липецка готовы взять на работу осужденных: бизнесу не хватает рабочих рук

сегодня, 13:59

Общество
«Забраться на лавочку на остановке невозможно!»
#благоустройство #остановка
12
«Забраться на лавочку на остановке невозможно!»

сегодня, 13:32

Общество
Склон Каменного лога, где обвалилась дорога, укрепят подпорной стенкой
#ремонт дорог
1
Склон Каменного лога, где обвалилась дорога, укрепят подпорной стенкой

сегодня, 12:17

Общество
Парад в честь Дня Победы пройдёт на площади Героев
#парад #День Победы
6
Парад в честь Дня Победы пройдёт на площади Героев

сегодня, 11:47

Общество