Спорт

36 минут назад

Волейболистки «Липецка» не побеждают даже в утешительном турнире

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#Волейбол #ВК "Липецк"
Волейболистки «Липецка» не побеждают даже в утешительном турнире

Аутсайдерам прошлого сезона из Одинцово наша команда проиграла третий матч в сезоне.

В Екатеринбурге проходят игры так называемого плей-аута – турнира за 11-14-е места в Суперлиге среди команд, которые не пробились в решающую стадию сезона – плей-офф.

Правда, для «Липецка» эти соревнования уже не играют никакой роли, разве что могут служить подготовкой к переходным матчам за сохранение прописку в Суперлиге против сильнейшей команды Высшей лиги «А». Наша команда в любом случае не уйдёт с последнего места.

Сегодня липчанки встречались с «Заречьем-Одинцово» - в прошлом сезоне именно эта команда была аутсайдером Суперлиги, и рассматривалась, как один из возможных конкуренток «Липецка». Кого ещё обыгрывать, если не «Заречье»? Тем не менее, липчанки проиграли подмосковной команде уже 3юй матч в сезоне, на этот раз – 1:3.

«Липецк» продуктивно провёл только первую партию, в которой наши девчата оказались сильнее – 25:22. А затем из команды Андрея Смирнова словно вынули батарейки: три других сета заканчивались с весомым преимуществом соперниц – 25:14, 25:12, 25:13.

По сути, сопротивлялась сегодня только Елизавета Павлова (на фото), которая набрала 22 очка – больше, чем три любые её партнёрши по команде. У Натальи Фроловой 8 очков, у Ангелины Дементьевой и Полины Ольховской – по 6.

У «Заречья» 26 очков на счету Анастасии Стальной.

Вчера в первый день турнира липчанки проиграли екатеринбургской «Уралочке» - 0:3 (19:25, 25:27, 26:28).

Завтра Смирнова и Ко ждёт матч с нижегородской «Спартой».

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#Волейбол #ВК "Липецк"

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