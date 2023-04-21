Фекальное болото: черные ассенизаторы несколько лет сливают нечистоты у села Кулешовка

Водители прячут номера ассенизаторских машин и угрожают свидетелю.



В редакцию GOROD48 обратился житель Липецкого района Александр. Мужчина рассказал, что на протяжении нескольких лет борется с деятельностью черных ассенизаторов, сливающих нечистоты на открытый грунт у села Кулешовка. А зимой на это же место начали свозить снег.По словам Александра, после фиксации каждого нарушения он обращается к местным властям, при этом присылает фото и видеоматериалы. Водители ассенизаторских машин ему уже угрожали. А некоторые начали прятать номера. Есть у Александра и свой рейтинг ассенизаторов.— «КамАЗ-65115» с номером н355ну 48 самый злостный нарушитель, чуть реже за делом ловили «КамАЗ» с номером р037вт 48. Его мы сняли 20 апреля. В этом списке еще пять автомобилей. Обращения я направлял в сельскую и районную администрацию. Меня благодарят, но проблема остается нерешенной, — говорит Александр.Мы побывали у Кулешовки и убедились — не смотря на сухую погоду последних дней, лужа за заброшенной стройкой на улице Орловской, 35 не просыхает. Фекальная жижа даже забродила: на ее поверхность поднимаются пузырьки газа. Запах стоит соотвествующий.На одно из последних обращений Александр получил ответ за подписью заместителя главы Липецкого района Сергея Букарева, что его заявление перенаправлено в местный отдел полиции. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области в свою очередь сообщили, что в ОМВД России по Липецкому району такое заявление зарегистрировано.— Предварительно в действиях неустановленных лиц наблюдаются нарушения законодательства, квалифицируемые по части 8.2 КоАП РФ - КоАП РФ — несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. По завершению проверки собранные материалы будут направлены в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, — рассказали GOROD48 в полиции.