Вызов для региона: в Липецке пройдут Третьи Международные инклюзивные творческие игры

Соревнования в сфере культуры и искусства соберут больше тысячи участников.





Липецкая область станет центром проведения Третьих Международных инклюзивных творческих игр — состязаний в области культуры и искусства среди людей с ограниченными возможностями. Отборочный этап игр уже начался 15 апреля, а финал пройдет в Липецке с 5 по 9 сентября. До Липецка игры проводились в Москве и в Ижевске.Официальный старт подготовке к масштабному событию в Липецкой области 17 апреля дали губернатор Игорь Артамонов и глава Липецка Евгения Уваркина: организаторы игр передали им статуэтку дельфина — талисмана инклюзивных творческих игр.Дельфин не случайно выбран символом игр. Это животное часто приходит на помощь человеку, помогает ему бескорыстно и просто любя. Но будучи очень сильным и ловким в водной стихии, попадая на сушу, дельфин остаётся абсолютно беспомощным. Поэтому дельфин — это символ того, насколько для людей с ограниченными возможностями важна среда: в зависимости от неё и помощи окружающих они могут быть беспомощными, а могут быть очень сильными.Третьи Международные инклюзивные творческие игры стали победителем конкурса проектов президентского Фонда культурных инициатив, на их проведение наш регион выиграл грант почти в 37,5 миллиона рублей.Для подготовки к играм уже сформировано 15 рабочих групп. И первое, что они сделают — это оценят реальную доступность так называемой безбарьерной среды и условий для маломобильных граждан в Липецкой области. При необходимости инфраструктуру оперативно приведут в порядок и доработают. В этом направлении уже началась активная работа с бизнесом и волонтёрами. А работать есть над чем: недавно в Липецке побывала команда слепых людей с собаками-поводырями, и, оказалось, что гостиничная сеть абсолютно не готова к приёму таких гостей.— В Липецкой области уделяется большое внимание людям с ограниченными возможностями, но игры — это всё равно вызов для нас, — отметил губернатор Игорь Артамонов. — Мероприятие — большое, серьёзное. Отдельная программа предусмотрена для участников СВО и членов их семей. Приглашения для участия в Третьих Международных инклюзивных творческих играх также разосланы в новые субъекты России и в дружественные зарубежные страны.Всего на игры в Липецк приедут около 1200 участников, которые будут соревноваться в 32 номинациях по восьми видам искусства: музыка, аудиовизуальное искусство, живопись, театр, художественное слово, жестовая песня, хореография, цирк. Самая большая делегация будет от Липецкой области — 120 человек.Мероприятия игр будут проходить на 60 площадках, а торжественные церемонии открытия и закрытия игр могут пройти либо на закрытой площадке спорткомплекса «Звёздный», либо на Зелёном острове. На прошлой неделе в Липецке уже побывали эксперты, которые оценили их инфраструктуру, теперь они сделают расчёты и на их основании будет принято окончательное решение о центральной фестивальной площадке.— Подобные мероприятия призваны менять отношение горожан и всей системы к людям с ограниченными возможностями. По разным данным, от 20 до 30% людей имеют ту или иную степень инвалидности, и эти люди могут и должны органично встраиваться в экономику, вносить свой вклад в культурное развитие нашей страны — отметила глава города Липецка Евгения Уваркина. — Игры призваны менять и наше отношение к инклюзии.Международный технический эксперт по безбарьерной среде Наталья Крель по достоинству оценила смелость липецких руководителей, рискнувших принять игры у себя: по её словам, для любой территории, которая не была задействована в таких масштабных мероприятиях, это очень сложный путь. С точки зрения инфраструктуры было бы проще провести игры в том же Татарстане, но организаторам хотелось прийти именно в другие регионы, чтобы как раз пройти путь создания благоприятной инклюзивной среды, путь «доделок» и переделок.По словам Натальи Крель, сейчас даже в Европе ни один город не может одномоментно принять 100 и более колясочников — на это просто не рассчитаны гостиничные сети. Поэтому соревнования — как творческие, так и спортивные, зачастую стараются проводить по отдельным видам нозологий. А Международные инклюзивные творческие игры как раз и отличаются тем, что, наоборот, рискнули объединить талантливых людей с различными заболеваниями. Именно поэтому к ним такой большой интерес: в 2016-м году было 17 стран-участников, в 2018-м — уже 27.Но игры — это не только состязания, но и обширная культурная и туристическая программа для её участников, которым предстоит знакомство с нашим регионом.Уже сейчас в рамках подготовки к соревнованиям разрабатываются пять универсальных инклюзивных туристических маршрутов. Липецкую область предстоит многим открыть по-новому — с точки зрения возможностей для маломобильных граждан. Многое предстоит сделать к играм — и все эти изменения останутся в нашем регионе. А ведь как раз сейчас они как никогда нужны и как никогда актуальны.— К сожалению, не все участники спецоперации возвращаются домой здоровыми, —отметил Игорь Артамонов. — И мы должны заранее думать про их реабилитацию, социализацию, должны заранее быть готовы. Мы знаем об афганском, чеченском синдромах, всё эти проблемы мы понимаем. Как организаторы игр мы получили возможность пользоваться всеми компетенциями инициаторов проекта и тренировать себя к этой работе. Не случайно делегация Липецкой области самая большая — 120 человек. Мы должны дать людям новые возможности раскрыть себя, проявить себя, выйти в мир. Мы со своей стороны будем стараться, чтобы им было комфортно и удобно, и у нас появится необходимый опыт.Игры призваны изменить не только жизнь принимающего их региона, но и их участников. Для ребят — это счастливый шанс. Подобные фестивали открывают новые имена: так, слепой от рождения Олег Аккуратов получил «путёвку в жизнь» на Международном творческом фестивале «Шаг навстречу» в Санкт-Петербурге — потом его взял в свой коллектив Игорь Бутман. На Международных инклюзивных творческих играх в качестве участника когда-то выступал удивительный художник, рожденный без рук и ног Александр Похилько — на прошлых играх он уже был членом жюри, а недавно выступал в Липецке в качестве мотивационного тренера и даже написал портрет Евгении Уваркиной.Для многих участников Международные инклюзивные творческие игры — это тот самый глоток свежего воздуха и возможность кардинально изменить свою жизнь и судьбу. Счастливых историй — десятки и сотни: кому-то удаётся побороть болезнь, кому-то — встретить свою любовь. Ну а главное: игры зажигают среди людей с ограниченными возможностями новых звёзд! В Липецке такие звёзды тоже уже есть: ансамбль «Параллели» — многократный победитель и призёр всевозможных инклюзивных фестивалей.