Происшествия

сегодня, 16:24

В Москве задержали липецкого юриста по обвинению в насилии над ребенком

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#педофилия
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В Москве задержали липецкого юриста по обвинению в насилии над ребенком

По данным следствия, жертвой 42-летнего мужчины стала его 13-летняя падчерица.

Уникальное решение принял Советский районный суд Липецка по ходатайству следователя следственного комитета об аресте 42-летнего липчанина, подозреваемого в насилии над 13-летней падчерицей: месяц домашнего ареста вместо содержания под стражей. Почему так, неизвестно: процесс избрания меры пресечения был закрыт для СМИ.

Некоторые обстоятельства этого уголовного дела, возбужденного по пункту «б» части четвертой статьи 132-й («насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней»), GOROD48 рассказал Михаил, отец 13-летней девочки, признанной потерпевшей по этому делу:

— Несколько лет назад я развелся, и дочь осталась с моей бывшей женой. В 2019 году жена заключила второй брак. Так наша дочь стала жить вместе с отчимом. В прошлом году я заметил изменения в ее поведении. Она стала нервной, замкнутой, часто плакала. Вначале это все я счел факторами подросткового возраста. Но в декабре бывшая жена попросила меня поговорить с дочерью и даже сказала, что была бы не против ее проживания со мной.

29 декабря у отца состоялся недетский разговор с дочкой. Запинаясь, краснея, плача девочка рассказала, что в течение полугода отчим заставлял ее раздеваться перед ним, показывал порнографические ролики, сам обнажался перед ней, а потом подверг ее тому, что на юридическом языке называется насильственными действиями сексуального характера.

— Многие шокирующие вещи мне стали известны позже, при допросах в полиции и Следственном комитета, на которых я присутствовал как законный представитель дочери. Из того, о чем могу говорить, — о видеокамере, который этот человек повесил в ее комнате, о попытках изнасилования.

Уголовное дело, по словам Михаила, долго не возбуждали. По его мнению, из-за того, что отчим девочки бахвалился своими знакомствами и связями.

— Он член известной политической партии, не раз судился с властями, добивался отмены обязательной вакцинации от коронавируса, например, или введенных в пандемию QR-кодов для посещения общественных мест. Где-то читал даже, что он назвал эти коды преступлением против человечности. А то, что он сделал с моей дочерью, это что? — задается вопросом Михаил.

В конце января юрист заявил своим родным и знакомым, что уезжает в зону СВО. И исчез. А дело по 132-й статье Уголовного кодекса возбудили лишь 9 марта. Тут же следственный комитет объявил юриста в федеральный розыск. На уличные камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц он попал в начале апреля — в Москве, в районе Царицыно. Потом его остановил патруль ППС. Полицейские взяли документы, пробили по базам данных, обнаружили, что тот находится в федеральном розыске, задержали и этапировали в Липецк. Где Советский районный суд и определил ему в качестве меры пресечения домашний арест.

— Вот что примечательно. Свою квартиру под отбывание домашнего ареста ему предоставила моя бывшая теща. Выходит, этот маньяк ей дороже родной внучки? — говорит Михаил.

GOROD48 связался с представляющим интересы подозреваемого на процессе по избранию меры пресечения адвокатом Андреем Колтаковым. Однако в комментариях нам было отказано. Защитник сообщил, что не получал разрешения клиента на интервью. И заметил, что связаться с подозреваемым по телефону невозможно: суд запретил ему контакты с кем-либо, кроме следователя, адвоката и экстренных служб.
6 1706
#педофилия
2

Комментарии (6)

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Друг

12 минут назад
Лиза, а всё очень просто. Никаких действий порочащих честь ребенка не было. Просто жена обиделась на него, что он уехал на СВО и придумала такой план его возвращения. В Москве он персаживался на поезд в Липецк, т. к. был в отпуске
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гражданин

17 минут назад
Самый лучший Советский суд)))) Надо бы проверку туда
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Лиза

55 минут назад
А что, мать этой девочки до сих пор находится в браке с этим насильником? Тёща тоже хороша, ужас!!!
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Умный

55 минут назад
Неужели отмажется????
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Статья то стрёмная

сегодня, 16:45
Кабы ему самому не пришлось стать жертвой насилия в местах не столь отдаленных.
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гостья

сегодня, 16:35
Совсем уже с ума посходили.... Взрослых мало?
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