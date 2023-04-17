Спорт

7 минут назад

10-летняя внучка «Коли Домкрата» справилась с тонной железа

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#Пауэрлифтинг #Анастасия Гогина #Никлай Грачёв
10-летняя внучка «Коли Домкрата» справилась с тонной железа

Знаменитый дедушка натренировал "кровиночку" во дворе собственного дома.

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Ученица первого класса средней школы Новой Деревни Липецкого района Настя Гогина (на фото справа), приходящаяся внучкой известному силачу, трижды занесённому в «Книгу рекордов Гиннесса» Николаю Грачёву, стала победительницей Гран-При первенства России по версии Национальной ассоциации пауэрлифтинга (НАП).

Соревнования проходили в Липецке в минувшие выходные.

7-летняя Гогина поразила даже видавших виды атлетов. Она выступила в становой тяге – подъеме штанги от пола до пояса, в так зазываемом народном варианте: подъем половины собственного веса на количество повторений.

19-килограммовая Гогина, которую рядом страховал знаменитый дед поднимала 10-килограммовую штангу и осилила аж 100 повторений! На это у неё ушло чуть больше 5 минут. Нетрудно подсчитать, что девочка-богатырь в общей сложности перетаскала 1000 кг железа!

Гогина стала победительницей среди девушек в весовой категории до 44 кг, меньшего веса просто не было в регламенте соревнований.

Николай Грачёв успехам внучки радовался больше, чем своим собственным. Свою «кровиночку» он тренирует сам во дворе собственного частного дома, где из подручных материалов давным-давно соорудил штанги, гантели и гири.

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Архив. Знаменитый дед в своём домашнем дворе делает то же самое упражнение.

Гогина оказалась не единственным ребёнком, который блеснул силушкой на соревнованиях. Ровесница Анастасии Даша Власенкова (на фото слева) выступила в жиме штанги лёжа, будучи единственной претенденткой на победу в весе до 44кг (собственный вес - около 40) на победу и справилась с весом 20 кг.

Сам Николай Грачёв среди ветеранов 65-96 лет вновь боролся со штангой в наилегчайшей весовой категории до 52 кг. На этот раз он выбрал классический подъем на бицепс и справился с весом сначала 35 кг, а затем 40 кг. А вот 42 кг не покорил.

- Оба взятых веса являются рекордами России, - пояснил Грачёв, - 40 кг – это ещё и рекорд мира, но он мне в зачёт не пойдёт, поскольку в чемпионате страны фиксируются только национальные достижения. Что ж, придётся повторять и улучшать достижение на международных турнирах. Запас силы я в себе чувствую.

Ученик Грачёва Александр Власенков (папа чемпионки Даши) из Копченки Липецкого района в соревнованиях спортсменов до 100 кг поднял на бицепс 77 кило, что принесло ему 2-е место, а ещё – выполнение норматива мастера спорта.

Нельзя не отметить результат Владимира Берестнева (45-49 лет, категория до 125 кг) в русской становой тяге. 200-килограммовую штангу он поднял 18 раз и занял 1-е место.

А наш прославленный чемпион по силовому троеборью и гиревому спорту Юрий Кузнецов (60-64 года, до 90 кг) 150-килограммовую штангу в становой тяге поднял 40 раз и тоже стал чемпионом в своей категории.

Гран-При России в спортивном зале на 19-м микрорайоне собрал не очень большое количество участников: около 50 человек из Липецка и в основном близлежащих городов. Но небольшой «кворум» участники с лихвой компенсировали высокими результатами.

21-23 апреля в Белгороде пройдёт Кубок мира по силовым видам спорта, там конкуренция обещает быть сумасшедшей.


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#Пауэрлифтинг #Анастасия Гогина #Никлай Грачёв

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