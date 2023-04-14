Происшествия

18 минут назад

Кражу детской коляски из подъезда записала камера видеонаблюдения

1 245
#кража
2

Молодой отец решил сэкономить.

12 апреля в липецкий отдел полиции № 7 обратилась 34-летняя женщина с заявлением о краже детской коляски с лестничной площадки дома по улице Петра Смородина. Стоимость коляски хозяйка оценила в 4000 рублей.

Подозреваемый — 29-летний липчанин попал на запись камеры видеонаблюдения. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мужчина рассказал, что ему нужно было купить коляску для своего ребенка. На сайте объявлений молодому отцу понравилась одна из колясок и он отправился её посмотреть, но, поднимаясь на нужный этаж,  увидел стоящую на лестничной площадке детскую коляску и решил сэкономить.

Коляска изъята и возвращена хозяйке.

Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Молодому отцу грозит до двух лет лишения свободы.
1 245
#кража
2

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липецк

10 минут назад
Я бы с таким мужем сразу развелась, зачем такой хлам в доме
ответить

Еще в рубрике

«ВАЗ» под управлением женщины без водительских прав столкнулся с поездом
#ДТП
«ВАЗ» под управлением женщины без водительских прав столкнулся с поездом

26 минут назад

Происшествия
Дело предполагаемых «черных риэлторов» поступило на новое рассмотрение
#афера #риэлтор
3
Дело предполагаемых «черных риэлторов» поступило на новое рассмотрение

сегодня, 14:50

Происшествия
Удар в пах полицейскому обошёлся в 30 000 рублей
#насилие #полиция
3
Удар в пах полицейскому обошёлся в 30 000 рублей

сегодня, 14:06

Происшествия
Экстренные службы вновь проверяют сообщение о минировании школ
#подозрительный предмет #телефонный терроризм
2
Экстренные службы вновь проверяют сообщение о минировании школ

сегодня, 13:47

Происшествия
В автобусе 37-го маршрута умер пассажир
#общественный транспорт
10
В автобусе 37-го маршрута умер пассажир

сегодня, 12:30

Происшествия
Полиция ищет троих мужчин, подозреваемых в кражах из торговых центров
#кража
6
Полиция ищет троих мужчин, подозреваемых в кражах из торговых центров

сегодня, 11:42

Происшествия