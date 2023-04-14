Кражу детской коляски из подъезда записала камера видеонаблюдения

Молодой отец решил сэкономить.

12 апреля в липецкий отдел полиции № 7 обратилась 34-летняя женщина с заявлением о краже детской коляски с лестничной площадки дома по улице Петра Смородина. Стоимость коляски хозяйка оценила в 4000 рублей.



Подозреваемый — 29-летний липчанин попал на запись камеры видеонаблюдения. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мужчина рассказал, что ему нужно было купить коляску для своего ребенка. На сайте объявлений молодому отцу понравилась одна из колясок и он отправился её посмотреть, но, поднимаясь на нужный этаж, увидел стоящую на лестничной площадке детскую коляску и решил сэкономить.



Коляска изъята и возвращена хозяйке.



Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Молодому отцу грозит до двух лет лишения свободы.