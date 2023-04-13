44-летнего мужчину осудили за убийство ветерана боевых действий

После убийства дома у мужчины побывал ещё один гость, поел и выпил, но подумал, что хозяин спит.

Липецкий районный суд вынес приговор 44-летнему жителю села Большой Хомутец — отцу четверых детей за убийство ветерана боевых действий.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 24 сентября прошлого года подсудимый поссорился с односельчанином и в результате набросился на него, нанеся ему не менее трёх ударов руками и ножом по голове и руке. В результате мужчина упал на пол возле кровати и смолк. Он скончался на месте происшествия.



Сестра погибшего рассказала следователям, что последние 10 лет мужчина нигде не работал, жил за счёт пенсии ветерана боевых действий и помощи родственников, злоупотреблял спиртным и последнее время передвигался при помощи трости.



Убитого мужчину обнаружила дома без признаков жизни соседка, которая пришла к нему за лестницей. И произошло это только спустя три для после смерти — 27 сентября. До соседки — утром 25 сентября в дом к уже умершему мужчине приходил ещё один его собутыльник: дверь была открыта, в комнате горел свет над столом, мужчина зашёл внутрь, увидел лежащего на полу на животе хозяина, но подумал, что тот сильно напился, упал с кровати и спит.



Мужчина увидел на столе недопитую водку и закуску: допил, закусил, лег на кровать и уснул рядом с трупом. Проснувшись, выключил свет в комнате, закрыл входную дверь и ушёл к себе домой. И только 27 сентября он узнал, что тот, к кому он ходил в гости, уже в момент визита был мёртв, а не спал пьяным.



Убийца и его жертва были давно знакомы, подсудимый помогал односельчанину по хозяйству. До начала ссоры мужчины вместе выпивали. Во время конфликта слово за слово собутыльники перешли на оскорбления, и когда потерпевший оскорбил мать подсудимого и даже схватил нож, терпение последнего лопнуло. Он отобрал у хозяина дома нож, ударил его кулаком в лицо, а потом нанёс удары ножом в шею.



Уходя, мужчина бросил нож на соседний участок. А придя домой, рассказал своей матери, что убил человека, перерезав ему горло. Но та его словам не поверила, тем более что крови на одежде и руках сына не было. А 28 сентября женщине стало известно, что в селе, действительно, обнаружили труп с ножевым ранением, и поняла, что это сделал её сын.



За убийство мужчину приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.