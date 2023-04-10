«Стрелки» 90-х вернулись? Полное видео разборки на Свиридова

В битве на ночной улице силы оказались слишком неравными.

В распоряжении GOROD48 попали записи камер наружного наблюдения, на которых проясняются подробности ночного инцидента на улице Свиридова.

Напомним, накануне в социальные сети попало видео, на котором вдоль многоэтажек бегут люди и раздаются громкие призывы убить и зарезать. Кроме того слышны звуки, похожие на выстрелы. В полиции заявили, что изучат видеоматериалы, но в органы никто с заявлениями не обращался.

Судя по записям с камер, встреча между двумя группами молодых людей бала назначена заранее. В 1990-е годы такие встречи назывались «стрелками».

Правда, силы оказались уж очень не равны. Видно, что с одной стороны идёт группа из 4-х парней, а у противоборствующей стороны бойцов набралось не менее десятка. Далее все по классике бандитских времён: короткий диалог, переход на кулачные бои и группа в меньшинстве в какой-то момент решает покинуть поле боя. Преследователи кидаются следом.

По словам местных жителей, пострадавшие парни живут неподалёку, правда, серьёзных увечий и ножевых ранений никому нанесено не было. Проигравшие отделались разбитыми лицами.