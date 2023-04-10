«Убей его»: полиция изучает видео погони на улице Свиридова

Найти по горячим следам ее участников полицейским не удалось.

9 апреля в 20:30 во дворе дома №28 по улице Свиридова в Липецке очевидец снял две группы мужчин, одна из которых гналась за второй с криками «Зарежу» и «Убей его». На видео звучат похожие на выстрелы звуки.Видео, размещенное в соцсетях, изучают оперативники отдела полиции №7.— Накануне в дежурную часть поступило сообщение о шумной группе молодых людей, сотрудники ППС выехали по указанному адресу — но ни на улице Свиридова, 28, ни на ближайших улицах никого не обнаружили. Заявлений и информации о пострадавших нет. Полиция проводит проверку и исследует видео на предмет наличия или отсутствия правонарушений. Если есть очевидцы этих событий — их просят обратиться в полицию, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.