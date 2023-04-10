Происшествия

сегодня, 10:30

«Убей его»: полиция изучает видео погони на улице Свиридова

6 2870
#драка #стрельба
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Найти по горячим следам ее участников полицейским не удалось.

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9 апреля в 20:30 во дворе дома №28 по улице Свиридова в Липецке очевидец снял две группы мужчин, одна из которых гналась за второй с криками «Зарежу» и «Убей его». На видео звучат похожие на выстрелы звуки. 

Видео, размещенное в соцсетях, изучают оперативники отдела полиции №7.

— Накануне в дежурную часть поступило сообщение о шумной группе молодых людей, сотрудники ППС выехали по указанному адресу — но ни на улице Свиридова, 28, ни на ближайших улицах никого не обнаружили. Заявлений и информации о пострадавших нет. Полиция проводит проверку и исследует видео на предмет наличия или отсутствия правонарушений. Если есть очевидцы этих событий — их просят обратиться в полицию, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото, видео - vk.com/myregion48

6 2870
#драка #стрельба
2

Комментарии (6)

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Всероссийский забег !

33 минуты назад
Подготовка идёт полным ходом !
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Липчанин

34 минуты назад
В Липецке полиция это такое же ОПГ. Кажется ни одна преступная система не обходиться без крышевания полиции. Помню друг приехал из другой области ни ни как не мог понять почему так смело в газете "Моя реклама", была такая, писали телефоны центров досуга и не боялись.
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Ну

37 минут назад
Приехали к шапочному разбору
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?

38 минут назад
Ну!, Когда эти казаки встретятся с вами, я думаю, за игры вы это уже принимать не будете. НАДО РАЗБИРАТЬСЯ.
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Местный

сегодня, 11:05
на Свиридова 28 огороженная территория + ЧОП и полно камер как в подъездах так и на территории, выйти можно только через калитки.
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Ну!

сегодня, 11:00
В казаки разбойники просто играют..
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