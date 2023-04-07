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37 минут назад

ЦБ РФ предупреждает о новом виде мошенничества через QR-код

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#QR-код #мошенничество #банки

Центробанк предупреждает о появлении нового вида мошенничества.

Банк России выявил новую мошенническую практику социальной инженерии с применением QR-кода, - говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Некоторые банки внедрили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим стали пользоваться злоумышленники", — рассказали в ЦБ РФ.

Мошенники звонят клиентам банков, говоря, что на их счет поступил несанкционированный запрос на снятие денег и просят прислать QR-код для отмены операции. Получив QR-код, они отправляют специального человека снять деньги, - передает ТАСС.

Злоумышленники рассчитывают на то, что многие еще не так хорошо знакомы с новой технологией. Они считают, что отправлять "изображение с черно-белыми квадратиками" совершенно не опасно.

Как пояснили в ЦБ, злоумышленники рассчитывают на то, что потенциальная жертва не знакома с особенностями QR-кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться. Заполучив код, лжесотрудники банков легко могут снять деньги в банкоматах со счета обманутого человека.

"QR-код в этом случае фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода. Никогда не делитесь QR-кодом с незнакомыми людьми, не храните его изображение в мобильных устройствах или в распечатанном виде. Помните, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код", - посоветовали в Банке России.
52
#QR-код #мошенничество #банки

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