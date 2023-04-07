Нелегальную торговлю на площади Победы прекратили. На 10 дней

С 6 по 16 апреля тут заработала ярмарка.

Самое неубиваемое место незаконной уличной торговли в Липецке — пешеходный переход от Центрального рынка на площадь Победы, где находятся ТЦ «Уют», ТЦ «Подарочный», ТЦ «Победа» и одна из самых больших в Липецке «Пятерочек» — вдруг стало цивилизованным. С 6 апреля в районе строений №3а и №5а на площади Победы заработала предпасхальная ярмарка. Она продлится до 16 апреля.— Земельный участок предоставило индивидуальному предпринимателю управление имущественных и земельных отношений Липецкой области для организации специализированной ярмарки. Организатор несет ответственность за состояние ярмарочной площадки, а также контролирует соблюдение участниками ярмарки правил торговли, санитарных, противопожарных и иных норм, предусмотренных законодательством. Сегодня на ярмарке размещено 13 торговых палаток, — прокомментировали тишь, гладь и божью благодать в этом вечно замусоренном месте торговли с земли, ящиков и багажников машин в пресс-службе мэрии Липецка.Здесь обычно толчея. Продавцы выставляют на самодельные прилавки все то, что по санитарным правилам запрещено продавать под открытым небом: птицу, колбасу, консервы, конфеты, грибы, странную икру будто бы красной рыбы… Тут же – овощи-фрукты, козье и коровье молоко в пластиковых баклажках от бабушек и цыганское барахло ярких расцветок: тапочки, халаты, шторы. И эта толкучка неистребима, несмотря на обилие благоустроенных торговых пространств поблизости.А вообще это место — для ярмарки ли вообще? Любая форма торговли в центре города, нелегальная и даже цивилизованная, выглядят анахронизмом, а это место — тем самым шанхаем, который так возмутил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко во время одного из ее визитов в Липецк.