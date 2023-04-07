Общество

50 минут назад

Нелегальную торговлю на площади Победы прекратили. На 10 дней

6 644
#площадь Победы
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Нелегальную торговлю на площади Победы прекратили. На 10 дней

С 6 по 16 апреля тут заработала ярмарка.

Самое неубиваемое место незаконной уличной торговли в Липецке — пешеходный переход от Центрального рынка на площадь Победы, где находятся ТЦ «Уют», ТЦ «Подарочный», ТЦ «Победа» и одна из самых больших в Липецке «Пятерочек» — вдруг стало цивилизованным. С 6 апреля в районе строений №3а и №5а на площади Победы заработала предпасхальная ярмарка. Она продлится до 16 апреля.

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— Земельный участок предоставило индивидуальному предпринимателю управление имущественных и земельных отношений Липецкой области для организации специализированной ярмарки. Организатор несет ответственность за состояние ярмарочной площадки, а также контролирует соблюдение участниками ярмарки правил торговли, санитарных, противопожарных и иных норм, предусмотренных законодательством. Сегодня на ярмарке размещено 13 торговых палаток, — прокомментировали тишь, гладь и божью благодать в этом вечно замусоренном месте торговли с земли, ящиков и багажников машин в пресс-службе мэрии Липецка.

Здесь обычно толчея. Продавцы выставляют на самодельные прилавки все то, что по санитарным правилам запрещено продавать под открытым небом: птицу, колбасу, консервы, конфеты, грибы, странную икру будто бы красной рыбы… Тут же – овощи-фрукты, козье и коровье молоко в пластиковых баклажках от бабушек и цыганское барахло ярких расцветок: тапочки, халаты, шторы. И эта толкучка неистребима, несмотря на обилие благоустроенных торговых пространств поблизости.

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даже во время облав, периодически устраиваемых сотрудниками областного и городского управлений потребительского рынка, торговки не уходят далеко, и тут же разворачивают свой базар-вокзал снова, как только с площади Победы уходят контролеры

А вообще это место — для ярмарки ли вообще? Любая форма торговли в центре города, нелегальная и даже цивилизованная, выглядят анахронизмом, а это место — тем самым шанхаем, который так возмутил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко во время одного из ее визитов в Липецк.
6 644
#площадь Победы
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Комментарии (6)

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Гость

15 минут назад
На Космонавтов 104 - не прекращается никогда! Трусы-носки, мясо-сало, икра, фрукты -- всё что хотите!!!!
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Animal Planet.

23 минуты назад
Жители, все правильно,грязными руками берут деньги,а потом колбасу,неизвестно где ее хранили ночью. Еще на этих ярмарках и намахивают не хило.
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Думаю

23 минуты назад
Это место позор Липецка!
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Шанхай

23 минуты назад
Нелегальную торговлю прекратили и на 10 дней назвали легальной. Каламбур по Липецкий.
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Animal Planet.

25 минут назад
Не позорьтесь вы этими как бы ярмарками, сомнительного качества продуктами,и дикими ценами. Тоже самое возле Ноябрьского,где продают фальшивку под видом красной икры.
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Жители

33 минуты назад
Матвиенко живёт не на 15 тыс . А нам как раз нужна натуральная деревенская еда:куры, утки, яйца.... Грибы, помидоры. А вы их вытеснили. И что теперь стоят палатки, продают грязными руками колбасу, без перчаток.... Где тут санитария?
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