Коронавирус

37 минут назад

Третий день подряд в Липецкой области от коронавируса умирают люди

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус
Третий день подряд в Липецкой области от коронавируса умирают люди

Ещё 8 человек попали в больницу.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Липецкой области выявлено 68 новых случаев COVID, 8 пациентам потребовалась госпитализация.

1 человек в регионе умер от коронавируса, причём по одной жертве болезнь забирает в регионе третий день подряд, а за последние пять дней у нас умерли уже 4 человека.

Радует только, что количество выздоровевших вновь превысило число заболевших. В регионе завершил лечение от опасной заразы 81 человек.

Всего с начала пандемии в 2020 году в Липецкой области заболели 191 989 человек, выздоровели – 177 210. Количество смертельных случаев – 3969.

За минувшие сутки в России заболели 9 946 человек, госпитализированы – 1 164, выздоровели – 12 284 пациента. Умерли 36 человек.

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус

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