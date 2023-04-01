Третий день подряд в Липецкой области от коронавируса умирают люди

Ещё 8 человек попали в больницу.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Липецкой области выявлено 68 новых случаев COVID, 8 пациентам потребовалась госпитализация.

1 человек в регионе умер от коронавируса, причём по одной жертве болезнь забирает в регионе третий день подряд, а за последние пять дней у нас умерли уже 4 человека.

Радует только, что количество выздоровевших вновь превысило число заболевших. В регионе завершил лечение от опасной заразы 81 человек.

Всего с начала пандемии в 2020 году в Липецкой области заболели 191 989 человек, выздоровели – 177 210. Количество смертельных случаев – 3969.

За минувшие сутки в России заболели 9 946 человек, госпитализированы – 1 164, выздоровели – 12 284 пациента. Умерли 36 человек.