Одиночный пикет на Соборной площади заметили в облсовете

Дмитрий Аверов пообещал лично встретиться и поговорить с жителями Стебаево.







Одиночный пикет не остался незамеченным на 23-й сессии, которая одновременно с ним проходила в Липецком областном Совете депутатов. Примерно за 15 минут до конца сессии там вспомнили о пикете.



Депутат от ЛДПР Анатолий Емельянов отметил, что попытка не замечать публичные акции стебаевцев не снимает проблему и призвал к диалогу с жителями сёл. В частности, он обратился к коллегам из фракции «Единая Россия», ведь именно единороссы набрали 96% голосов на выборах в этом сельском поселении.



— Значит, вы должны работать там с избирателями, - резюмировал Анатолий Емельянов.



Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов в свою очередь заметил, что готов лично встретиться и поговорить с жителями Стебаево — но только с теми, кто, действительно, там живёт, а не с теми, кто на этом спекулирует и пытается организовывать пикеты.



Напомним, ранее о том, что слишком много неправды вокруг строительства Стебаевского экотехнопарка заявил вице-губернатор Игорь Кремнев.



«Мы столкнулись с тем, что распространяется очень много очерняющих вещей и неправды, идут спланированные кампании», - отметил Игорь Кремнёв.



Жители сел Архангельские Борки, Лозы, Стебаево, Черёмушки, Никольское и Долгое уже больше года время от времени протестуют против строительства на территории Стебаевского сельсовета экотехнопарка — объекта по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, который позволит пускать на вторичную переработку до 50% отходов, а компост от органических остатков пойдет на пересыпку слоев мусора.



Сам полигон и земельный участок под ним останутся в региональной собственности, а заниматься переработкой и захоронением мусора будет концессионер: между Липецкой областью и ООО «СтройСельхозГарант» уже заключено концессионное соглашение о создании и эксплуатации «Экотехнопарка Липецкого района». В качестве источника финансирования проекта планируется привлечь федеральные средства компании «Российский экологический оператор», которая планирует реализовать десятки аналогичных проектов по всей стране.



Главная претензия жителей населённых пунктов Стебаевского сельсовета — к месту строительства экотехнопарка. Они категорически против такого соседства. В управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области в свою очередь уверяют: экотехнопарк нужен, поскольку вместимость основного объекта по размещению отходов Липецка и Липецкого района – полигона «Центролит» – практически исчерпана. Экологи заявляют, что при строительстве и эксплуатации экотехнопарка в Липецком районе будут применены современные технологии, а на этапе эксплуатации предусмотрены мониторинговые исследования всех компонентов окружающей среды.

Сегодня на Соборной площади в Липецке снова прошёл одиночный пикет против строительства экотехнопарка в Липецком районе. Участница пикета — жительница села Черёмушки Ольга Попова вышла к зданию правительства региона с плакатом: «Управление экологии! Ищите другой участок для мусорки! Занимайтесь своими прямыми обязанностями! Сохраняйте природу и ценные ресурсы! Стебаево не позволит ценой человеческих жизней зарабатывать огромные деньги! Идите в промзону!».