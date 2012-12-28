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1371
сегодня, 15:17
10

Данковчанин получил полтора года лишения свободы условно за татуировку на шее

Своей необычной татуировкой он похвастался прямо в отделе полиции.

Данковский городской суд вынес приговор мужчине по статье 282.4 УК РФ «Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

19 июля 2024 года в отделе полиции в Данкове он продемонстрировал троим мужчинам правую боковую поверхность своей шеи, на которой набита татуировка с изображением двух рун.

Данковчанин знал, что хвастаться такой татуировкой не стоит — ранее он был привлечён к административной ответственности по части первой статьи 20.3 КоАП РФ за аналогичное преступление и знал, что это — нарушение закона.

Теперь мужчину осудили уже по уголовной статье — ему дали полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.
татуировка
экстремизм
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
нквд
33 минуты назад
И Что еще набьет . а вот если бы закрыли на трешечку . было бы в самый раз . там его научать Родину любить
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А
10 минут назад
Кстати татуха НКВД означает нет крепче воровской дружбы.
Ответить
Ну ну
48 минут назад
А что с рунами не так?
Ответить
Если
51 минуту назад
Не сведёт татуху, то всю жизнь на нём будут делать статистику по этой статье !
Ответить
Мало
53 минуты назад
Надо было лет пять реального срока дать
Ответить
*
56 минут назад
Ттт, сразу видно что ты ни разу в отделении не был
Ответить
ттт
59 минут назад
а что когда находишься "в отделе полиции" есть вариант не показать татуировку? шарфик или изолентой заклеить? а если не показывал, может они сами посмотрели? или смотреть тоже нельзя? - тогда этих троих тоже надо сажать ...
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65+
сегодня, 15:53
Дубильные законы ! У меня один знакомый на малолетке наколол эсеровские погоны что ему теперь погоны срезать вместе с кожей . Они там по глупости всякую хрень кололи , администрация колонии до фонаря было что малолетки творят .
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Дожили
сегодня, 15:39
Вот так вот теперь стали за татуировку сажать
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А
57 минут назад
Кого посадили?
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