Данковчанин получил полтора года лишения свободы условно за татуировку на шее

Своей необычной татуировкой он похвастался прямо в отделе полиции.

Данковский городской суд вынес приговор мужчине по статье 282.4 УК РФ «Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».19 июля 2024 года в отделе полиции в Данкове он продемонстрировал троим мужчинам правую боковую поверхность своей шеи, на которой набита татуировка с изображением двух рун.Данковчанин знал, что хвастаться такой татуировкой не стоит — ранее он был привлечён к административной ответственности по части первой статьи 20.3 КоАП РФ за аналогичное преступление и знал, что это — нарушение закона.Теперь мужчину осудили уже по уголовной статье — ему дали полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.