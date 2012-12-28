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Происшествия
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сегодня, 15:17
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Данковчанин получил полтора года лишения свободы условно за татуировку на шее
Своей необычной татуировкой он похвастался прямо в отделе полиции.
19 июля 2024 года в отделе полиции в Данкове он продемонстрировал троим мужчинам правую боковую поверхность своей шеи, на которой набита татуировка с изображением двух рун.
Данковчанин знал, что хвастаться такой татуировкой не стоит — ранее он был привлечён к административной ответственности по части первой статьи 20.3 КоАП РФ за аналогичное преступление и знал, что это — нарушение закона.
Теперь мужчину осудили уже по уголовной статье — ему дали полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.
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