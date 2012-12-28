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Липчанка набрала кредитов и решила скрыть это от мужа, заявив в полицию о мошенничестве
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сегодня, 15:03
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Липчанка набрала кредитов и решила скрыть это от мужа, заявив в полицию о мошенничестве
Но хитрый план провалился.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 27 января этого года женщина обратилась в отдел полиции №6 с заявлением, что в период с 2022 по 2024 годы неизвестные лица оформили на неё кредиты на общую сумму 380 000 рублей. При этом женщина была предупреждена об ответственности за сообщение сотрудникам полиции ложных сведений.
В ходе проверки по её заявлению выяснилось, что кредиты женщины всё же оформляла сама. А историю о мошенниках она выдумала, чтобы скрыть этот факт от мужа и не нарваться на его гнев.
Теперь саму женщину будут судит за вранье. За ложный донос ей грозит до двух лет лишения свободы.
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