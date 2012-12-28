Липчанка набрала кредитов и решила скрыть это от мужа, заявив в полицию о мошенничестве

Но хитрый план провалился.

Прокуратура Октябрьского района передала в суд уголовное дело 33-летней личанки, которую обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления (по части первой статьи 306 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 27 января этого года женщина обратилась в отдел полиции №6 с заявлением, что в период с 2022 по 2024 годы неизвестные лица оформили на неё кредиты на общую сумму 380 000 рублей. При этом женщина была предупреждена об ответственности за сообщение сотрудникам полиции ложных сведений.В ходе проверки по её заявлению выяснилось, что кредиты женщины всё же оформляла сама. А историю о мошенниках она выдумала, чтобы скрыть этот факт от мужа и не нарваться на его гнев.Теперь саму женщину будут судит за вранье. За ложный донос ей грозит до двух лет лишения свободы.